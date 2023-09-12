Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2023 году до $84,46
Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $82,62 до $84,46 за барр., следует из отчета Управления энергетической информации (EIA).
Также министерство повысило прогноз по стоимости этой марки в III и IV квартале. В этом квартале она достигнет $86,9 за барр. (2,8%). На 5,7% минэнерго повысило прогноз по стоимости Brent в IV квартале – до $92,68 за барр. Американское министерство ожидает, что стоимость этой марки в 2024 г. достигнет $88,22 за барр.
Повышен прогноз и по марке WTI. По итогам 2023 г. ее стоимость составит $77,79 (+2,4%), а в 2024 г. – $83,22 за барр. (+2,2%). Как и в случае с Brent, минэнерго более значительно увеличило прогноз по ее стоимости в IV квартале – на 6,1% до $87,68 за барр. В III квартале стоимость WTI прогнозируется на уровне $81,48 за барр.
«Снижение мировых запасов нефти в ближайшие месяцы поддерживает цену Brent в нашем прогнозе. Цена снизится в среднем до $87 за барр. ко второй половине 2024 г., поскольку мы ожидаем, что мировые запасы нефти в течение этого периода вырастут», – говорится в отчете.
В сентябрьском отчете ОПЕК оставила неизменным прогноз мирового спроса на нефть в 2023 г., который вырастет на 2,4 млн барр./сутки (до 102,1 млн барр./сутки) и на 2,2 млн барр./сутки в 2024 г. (до 104,3 млн барр./сутки).
В начале сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Саудовская Аравия также 5 сентября заявила о том, что продлит добровольное сокращение на 1 млн барр./сутки, которое вступило в силу в июле, до конца года.
12 сентября стоимость Brent в ходе торгов превысила $92 за барр. за ноябрьский фьючерс, а WTI – $89 за барр.