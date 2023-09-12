Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2023 году до $84,46

Повышен прогноз и по марке WTI. По итогам 2023 г. ее стоимость составит $77,79 (+2,4%), а в 2024 г. – $83,22 за барр. (+2,2%). Как и в случае с Brent, минэнерго более значительно увеличило прогноз по ее стоимости в IV квартале – на 6,1% до $87,68 за барр. В III квартале стоимость WTI прогнозируется на уровне $81,48 за барр.