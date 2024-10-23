Банк России и Минфин готовят разъяснения закрытия корпоративной информации
Центральный банк РФ совместно с Минфином планирует разъяснить компаниям правила ограничения доступа к корпоративной информации, рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева «Интерфаксу» в кулуарах «Форума розничных инвесторов – 2024. Надежды и реалии».
По ее словам, они готовят информационное письмо, которое объяснит, в каких случаях и в каком объеме можно ограничивать доступ к данным.
Несмотря на отмену в июле 2023 г. моратория на раскрытие информации, компаниям все еще разрешено не публиковать «чувствительные сведения» из-за санкционных рисков. Также обсуждаются правила маркировки бумаг компаний с неполным раскрытием данных.