Международные резервы России в декабре сократились на $7,4 млрд
Международные резервы России сократились на $7,4 млрд по итогам декабря 2024 г., следует из расчетов Центробанка. На начало декабря в резервах находились $616,4 млрд, 1 января – $609 млрд.
Сократились резервы как в российской валюте – с $418,34 млрд до $413,36 млрд, так и в иностранной – с $390,3 млрд до $385,5 млрд. Несмотря на сокращение в декабре, с начала прошлого года международные резервы увеличились. Так на 1 января 2024 г. показатель составлял $598,5 млрд. Согласно цифрам, за год он увеличился на $10,5 млрд. Но резервы валюты, как иностранной, так и российской, в общей сложности сократились на $48 млрд.
Вместе с этим Россия увеличила запасы монетарного золота почти на $40 млрд – с $155 млрд до $195 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.