Дефицит бюджета в январе составил 1,706 трлн рублей

Дефицит бюджета в январе составил 1,706 трлн рублейМинфин объяснил показатель опережающим финансированием расходов внутри первого квартала
Дефицит федерального бюджета по итогам января 2025 г. составил 1,706 трлн руб. (0,8% ВВП), что на 1,582 трлн руб. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.
По данным ведомства, такой показатель дефицита объясняется опережающим финансированием расходов внутри I квартала. Отмечается, что это не окажет влияния на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на текущий год в целом. Законом «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» утвержден дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП.
Объем доходов федбюджета в январе 2025 г., предварительно, составил 2,671 трлн руб., показав рост на 11,4% год к году. Ненефтегазовые доходы составили 1,882 трлн руб., что на 9,3% больше в годовом исчислении. Отмечается, что показатель превысил плановый уровень, «что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов».
Нефтегазовые доходы превысили показатели января 2024 г. на 16,9%, составив 789 млрд руб., – в основном это связано с ростом среднего обменного курса доллара и цен на газ. При этом в январе поступление нефтегазовых доходов превысило их базовый размер. Согласно прогнозу социально-экономического развития, до конца года также ожидается, что поступления от нефтегазовой отрасли будут устойчиво превышать свои базовые значения.
Объем расходов федбюджета по итогам января 2025 г., по предварительной оценке, составил 4,377 трлн руб., что на 73,6% больше год к году. В Минфине объяснили, что ускорение финансирования расходов в первом месяце текущего года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов в этом году не предвидится, отметили в министерстве.
В сообщении также указано, что динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе свидетельствует об исполнении федбюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете.
Согласно прогнозам Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2025 г. может составить 101,2 млрд руб. По итогам января 2025 г. суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило минус 34,7 млрд руб.