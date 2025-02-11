Дефицит бюджета в январе составил 1,706 трлн рублей

Объем расходов федбюджета по итогам января 2025 г., по предварительной оценке, составил 4,377 трлн руб., что на 73,6% больше год к году. В Минфине объяснили, что ускорение финансирования расходов в первом месяце текущего года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов в этом году не предвидится, отметили в министерстве.