Минфин уменьшит объем покупки валюты и золота на 20% с 7 февраля

Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 г. по 6 марта 2025 г., ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд руб. Это на 20% меньше дневного объема в период с 15 января по 6 февраля.