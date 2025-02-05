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Минфин уменьшит объем покупки валюты и золота на 20% с 7 февраля

Ведомости

Минфин России направит на покупку иностранной валюты и золота 66,5 млрд руб. на период с 7 февраля по 6 марта. Это следует из информации на сайте ведомства.

Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 г. по 6 марта 2025 г., ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд руб. Это на 20% меньше дневного объема в период с 15 января по 6 февраля.

13 января Минфин объявил, что на покупку валюты и золота с 15 января по 6 февраля будет направлено 70,2 млрд руб., или 4,1 млрд руб. ежедневного объема покупки.

Минфин прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2025 г. может составить 101,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января 2025 г. составило минус 34,7 млрд руб.

На период с 6 декабря 2024 по 14 января 2025 г. Минфин направил на покупку валюты и золота 114,4 млрд руб., что на 30,74% больше суммы, которую ведомство планировало направить на эти цели с 7 ноября по 5 декабря (87,5 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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