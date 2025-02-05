Минфин уменьшит объем покупки валюты и золота на 20% с 7 февраля
Минфин России направит на покупку иностранной валюты и золота 66,5 млрд руб. на период с 7 февраля по 6 марта. Это следует из информации на сайте ведомства.
Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 г. по 6 марта 2025 г., ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд руб. Это на 20% меньше дневного объема в период с 15 января по 6 февраля.
13 января Минфин объявил, что на покупку валюты и золота с 15 января по 6 февраля будет направлено 70,2 млрд руб., или 4,1 млрд руб. ежедневного объема покупки.
Минфин прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2025 г. может составить 101,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января 2025 г. составило минус 34,7 млрд руб.
На период с 6 декабря 2024 по 14 января 2025 г. Минфин направил на покупку валюты и золота 114,4 млрд руб., что на 30,74% больше суммы, которую ведомство планировало направить на эти цели с 7 ноября по 5 декабря (87,5 млрд руб.).