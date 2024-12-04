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Минфин на 31% увеличит объем покупки валюты и золота

Ведомости

С 6 декабря по 14 января Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд руб., что на 30,74% больше суммы, которую ведомство планировало направить на эти цели с 7 ноября по 5 декабря (87,5 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте министерства.

Ежедневный объем покупки валюты и золота будет эквивалентен 5,4 млрд руб., в то время как в предыдущий период показатель составлял 4,2 млрд руб.

Согласно прогнозу ведомства, объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2024 г. составит 95,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их объема по итогам ноября составило 18,5 млрд руб.

С 28 ноября Банк России отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов по реализации бюджетного правила. Регулятор отмечал, что это решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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