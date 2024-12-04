Минфин на 31% увеличит объем покупки валюты и золота

С 6 декабря по 14 января Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд руб., что на 30,74% больше суммы, которую ведомство планировало направить на эти цели с 7 ноября по 5 декабря (87,5 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте министерства.