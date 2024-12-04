Минфин на 31% увеличит объем покупки валюты и золота
С 6 декабря по 14 января Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд руб., что на 30,74% больше суммы, которую ведомство планировало направить на эти цели с 7 ноября по 5 декабря (87,5 млрд руб.). Об этом сообщается на сайте министерства.
Ежедневный объем покупки валюты и золота будет эквивалентен 5,4 млрд руб., в то время как в предыдущий период показатель составлял 4,2 млрд руб.
Согласно прогнозу ведомства, объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2024 г. составит 95,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их объема по итогам ноября составило 18,5 млрд руб.
С 28 ноября Банк России отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов по реализации бюджетного правила. Регулятор отмечал, что это решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.