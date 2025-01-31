Эксперты связали инфляцию последних лет с избытком денежной массы

Повышение инфляции в 2020–2024 гг. связано с ускорением темпов роста денежного предложения, утверждают авторы статьи «Причины повышенной инфляции в российской экономике», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Эксперты считают, что основной вклад в рост денежной базы в последние годы внесли операции со средствами фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были стерилизованы с лагом в год (58% роста денежной базы), а также кредитование Банком России коммерческих банков (36%). Оставшаяся часть роста (6%) связана с сокращением остатков бюджетной системы на счетах в ЦБ, с интервенциями Банка России на валютном рынке, покупкой золота и прочими операциями, полагают экономисты. Средний годовой темп прироста широкой денежной массы (агрегат М2Х, включает в себя наличные в обращении, остатки средств резидентов на счетах, депозитов в рублях и валюте, открытых в российских банках, а также проценты по ним, долговые ценные бумаги) в последние два года превышал 15%, а в 2019–2021 гг. он составлял меньше 11%.