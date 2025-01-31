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/ Экономика

Эксперты связали инфляцию последних лет с избытком денежной массы

Рост цен обусловлен паузами в действии бюджетного правила
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Повышение инфляции в 2020–2024 гг. связано с ускорением темпов роста денежного предложения, утверждают авторы статьи «Причины повышенной инфляции в российской экономике», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Эксперты считают, что основной вклад в рост денежной базы в последние годы внесли операции со средствами фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были стерилизованы с лагом в год (58% роста денежной базы), а также кредитование Банком России коммерческих банков (36%). Оставшаяся часть роста (6%) связана с сокращением остатков бюджетной системы на счетах в ЦБ, с интервенциями Банка России на валютном рынке, покупкой золота и прочими операциями, полагают экономисты. Средний годовой темп прироста широкой денежной массы (агрегат М2Х, включает в себя наличные в обращении, остатки средств резидентов на счетах, депозитов в рублях и валюте, открытых в российских банках, а также проценты по ним, долговые ценные бумаги) в последние два года превышал 15%, а в 2019–2021 гг. он составлял меньше 11%.

Примерно половина роста предложения денег в рассматриваемый период объясняется использованием средств ФНБ без соответствующей продажи иностранной валюты, утверждают ученые. Банк России приостанавливал покупки валюты в 2018 г. в апреле и августе – декабре, чтобы ограничить курсовую волатильность и риски для финансовой стабильности. В январе 2022 г. Банк России вновь приостановил покупку валюты, а с конца февраля потерял возможность проводить операции с валютами недружественных стран из-за санкций. В марте 2022 г. действие бюджетного правила было приостановлено до конца года. Операции возобновились в январе 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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