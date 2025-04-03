ЦБ ожидает возвращения инфляции к норме в конце года
Центробанк ожидает, что инфляция в России «придет в норму» к концу 2025 г. Об этом на выступлении в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По оценкам ЦБ, в следующие месяцы инфляция продолжит снижаться, но в целом по этому году она будет все еще выше 4%. Укрепление рубля поможет ее снизить, если будет устойчивым, отметила Набиуллина.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты также полагают, что инфляция в России к концу 2025 г. неизбежно снизится. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявили семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5–7%.