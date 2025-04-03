Минфин предложил освободить от налога выплаты до 1 млн рублей при рождении детей

Глава государства напомнил, что ипотека с господдержкой основана на субсидировании государством разницы между рыночной ставкой и ставкой по льготной программе. Путин подчеркнул, что эта разница остается в распоряжении банков, и именно поэтому кредитным организациям должно быть выгодно выдавать кредиты под 6% в рамках семейной ипотеки. Он также добавил, что если банки отказываются от участия в программе, это может быть связано с несвоевременным поступлением субсидий от государства, и пообещал проверить, действительно ли имеют место подобные задержки.