Минфин предложил освободить от налога выплаты до 1 млн рублей при рождении детей
Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают увеличение предела необлагаемых налогом единовременных выплат при рождении ребенка до 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Сейчас такие выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами, если не превышают 50 000 руб. Новые нормы предусматривают увеличение этой суммы в 20 раз.
Как уточнили в Минфине, инициатива направлена на создание более благоприятных налоговых условий для семей с детьми. Ведомство отметило, что изменения будут касаться всех выплат, включая материальную помощь, выплачиваемую работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.
Кроме того, предлагается разрешить компаниям учитывать такие выплаты в составе нереализационных расходов при расчете налога на прибыль. Поправки разработаны во исполнение поручения президента России.
В ходе ежегодной прямой линии 19 декабря 2024 г. президент Владимир Путин заявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством, и было достигнуто соглашение об отсутствии ограничений по объему выдачи таких кредитов.
Глава государства напомнил, что ипотека с господдержкой основана на субсидировании государством разницы между рыночной ставкой и ставкой по льготной программе. Путин подчеркнул, что эта разница остается в распоряжении банков, и именно поэтому кредитным организациям должно быть выгодно выдавать кредиты под 6% в рамках семейной ипотеки. Он также добавил, что если банки отказываются от участия в программе, это может быть связано с несвоевременным поступлением субсидий от государства, и пообещал проверить, действительно ли имеют место подобные задержки.