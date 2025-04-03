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Минфин предложил освободить от налога выплаты до 1 млн рублей при рождении детей

Ведомости

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают увеличение предела необлагаемых налогом единовременных выплат при рождении ребенка до 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Сейчас такие выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами, если не превышают 50 000 руб. Новые нормы предусматривают увеличение этой суммы в 20 раз.

Как уточнили в Минфине, инициатива направлена на создание более благоприятных налоговых условий для семей с детьми. Ведомство отметило, что изменения будут касаться всех выплат, включая материальную помощь, выплачиваемую работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.

Кроме того, предлагается разрешить компаниям учитывать такие выплаты в составе нереализационных расходов при расчете налога на прибыль. Поправки разработаны во исполнение поручения президента России.

В ходе ежегодной прямой линии 19 декабря 2024 г. президент Владимир Путин заявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством, и было достигнуто соглашение об отсутствии ограничений по объему выдачи таких кредитов.

Глава государства напомнил, что ипотека с господдержкой основана на субсидировании государством разницы между рыночной ставкой и ставкой по льготной программе. Путин подчеркнул, что эта разница остается в распоряжении банков, и именно поэтому кредитным организациям должно быть выгодно выдавать кредиты под 6% в рамках семейной ипотеки. Он также добавил, что если банки отказываются от участия в программе, это может быть связано с несвоевременным поступлением субсидий от государства, и пообещал проверить, действительно ли имеют место подобные задержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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