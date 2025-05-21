Грузия экспортировала в Россию картофель на рекордную сумму

В апреле в Россию поступило 16 300 т картофеля от грузинских компаний, это больше на треть, чем в марте. В денежном выражении ($6,8 млн) поставки увеличились в 1,4 раза. С начала года Россия закупила у Грузии 42 000 т картофеля на сумму, равную $16,9 млн.