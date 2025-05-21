Грузия экспортировала в Россию картофель на рекордную сумму
Грузия увеличила экспорт картофеля на российский рынок до $6,8 млн в апреле, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.
В апреле в Россию поступило 16 300 т картофеля от грузинских компаний, это больше на треть, чем в марте. В денежном выражении ($6,8 млн) поставки увеличились в 1,4 раза. С начала года Россия закупила у Грузии 42 000 т картофеля на сумму, равную $16,9 млн.
В январе – апреле 2025 г. доля России в общем экспорте Грузии составила 9,4%. Среди других стран – ведущих деловых партнеров Кыргызстан (22,3%), Казахстан (12,8%) и Азербайджан (10,7%). При этом в общем объеме импорта Грузии Россия занимает третье место с долей в 11,7% (после США с 15,3% и Турцией – 14,2%).
14 мая стало известно, что за период с января по март 2025 г. объем импорта продовольственного картофеля в Краснодарский край составил 59 600 т. Показатель вырос в 4,8 раза за год. Основные страны-экспортеры – Египет, Турция, Израиль и Пакистан.