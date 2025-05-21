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Грузия экспортировала в Россию картофель на рекордную сумму

Ведомости

Грузия увеличила экспорт картофеля на российский рынок до $6,8 млн в апреле, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

В апреле в Россию поступило 16 300 т картофеля от грузинских компаний, это больше на треть, чем в марте. В денежном выражении ($6,8 млн) поставки увеличились в 1,4 раза. С начала года Россия закупила у Грузии 42 000 т картофеля на сумму, равную $16,9 млн.

В январе – апреле 2025 г. доля России в общем экспорте Грузии составила 9,4%. Среди других стран – ведущих деловых партнеров Кыргызстан (22,3%), Казахстан (12,8%) и Азербайджан (10,7%). При этом в общем объеме импорта Грузии Россия занимает третье место с долей в 11,7% (после США с 15,3% и Турцией – 14,2%).

14 мая стало известно, что за период с января по март 2025 г. объем импорта продовольственного картофеля в Краснодарский край составил 59 600 т. Показатель вырос в 4,8 раза за год. Основные страны-экспортеры – Египет, Турция, Израиль и Пакистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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