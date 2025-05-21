Объем закупок госкомпаний у самозанятых Подмосковья приблизился к 370 млн рублей

При этом, по данным Корпорации МСП, по России объем госзакупок у самозанятых за первые три месяца 2025 г. превысил 6 млрд руб., что больше на 172% в годовом выражении. Более 3600 граждан в статусе самозанятых заключили договоры с госзаказчиками с января по март 2025 г.