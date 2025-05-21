Объем закупок госкомпаний у самозанятых Подмосковья приблизился к 370 млн рублей
В I квартале 2025 г. государственные компании закупили у подмосковных самозанятых в 2,3 раза больше товаров и услуг, чем за аналогичный период 2024 г. Объем закупок достиг 368,6 млн руб., сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в России.
«Поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали более 300 подмосковных самозанятых», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
При этом, по данным Корпорации МСП, по России объем госзакупок у самозанятых за первые три месяца 2025 г. превысил 6 млрд руб., что больше на 172% в годовом выражении. Более 3600 граждан в статусе самозанятых заключили договоры с госзаказчиками с января по март 2025 г.