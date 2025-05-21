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Объем закупок госкомпаний у самозанятых Подмосковья приблизился к 370 млн рублей

Ведомости

В I квартале 2025 г. государственные компании закупили у подмосковных самозанятых в 2,3 раза больше товаров и услуг, чем за аналогичный период 2024 г. Объем закупок достиг 368,6 млн руб., сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По этому показателю регион вошел в пятерку лидеров в России.

«Поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали более 300 подмосковных самозанятых», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом, по данным Корпорации МСП, по России объем госзакупок у самозанятых за первые три месяца 2025 г. превысил 6 млрд руб., что больше на 172% в годовом выражении. Более 3600 граждан в статусе самозанятых заключили договоры с госзаказчиками с января по март 2025 г.

20 мая стало известно, что более 300 000 заявок от предпринимателей на получение региональных мер поддержки были одобрены через цифровую платформу МСП.РФ с момента ее запуска в 2022 г. Процесс получения стандартизированных услуг полностью оцифрован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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