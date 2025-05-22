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Нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса продлена до конца 2030 года

Ведомости

Правительство России приняло решение продлить нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса до конца 2030 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.

По словам главы правительства, соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже подготовлены. Эти меры направлены на упрощение работы отелей и ресторанов, а также на повышение привлекательности внутреннего туризма для россиян и иностранных туристов.

Кроме того, порог освобождения от НДС для организаций общественного питания будет повышен с 2 до 3 млрд руб. Это коснется кафе, баров, ресторанов и других заведений.

«Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс», – пояснил Мишустин.

Россияне все активнее путешествуют по стране. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество внутренних туристических поездок достигло 96 млн в 2024 г., что на 25% больше показателя 2023 г. Минэкономразвития также подчеркивало положительную динамику: только в пиковый сезон – с мая по сентябрь прошлого года – россияне совершили 42 млн поездок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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