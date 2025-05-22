Нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса продлена до конца 2030 года
Правительство России приняло решение продлить нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса до конца 2030 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании.
По словам главы правительства, соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже подготовлены. Эти меры направлены на упрощение работы отелей и ресторанов, а также на повышение привлекательности внутреннего туризма для россиян и иностранных туристов.
Кроме того, порог освобождения от НДС для организаций общественного питания будет повышен с 2 до 3 млрд руб. Это коснется кафе, баров, ресторанов и других заведений.
«Такие решения позволят укрепить развитие отрасли, придадут ее динамике дополнительный импульс», – пояснил Мишустин.
Россияне все активнее путешествуют по стране. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество внутренних туристических поездок достигло 96 млн в 2024 г., что на 25% больше показателя 2023 г. Минэкономразвития также подчеркивало положительную динамику: только в пиковый сезон – с мая по сентябрь прошлого года – россияне совершили 42 млн поездок.