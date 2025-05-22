Нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса продлена до конца 2030 года

Россияне все активнее путешествуют по стране. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), количество внутренних туристических поездок достигло 96 млн в 2024 г., что на 25% больше показателя 2023 г. Минэкономразвития также подчеркивало положительную динамику: только в пиковый сезон – с мая по сентябрь прошлого года – россияне совершили 42 млн поездок.