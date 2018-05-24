Петербургский экономический форум: день первый. Онлайн

VedomostiLive Тем временем на сессии «Государственная поддержка инноваций: эффективный инструмент для обеспечения лидерства». Один из спикеров – Дирк Алборн из Hyperloop

VedomostiLive На сессии «Российская экономика на траектории роста» первой выступила Лагард. Она рассказала об устойчивом росте мировой экономики. После нее начал выступать Силуанов, говорит о России. Он отметил, что рост – это желание инвестировать, вкладывать деньги в новые проекты и развивать предпринимательство.

VedomostiLive Началась первая панельная сессия, одна из самых интересных сегодня – «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения». На сессии выступают новый председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Прямую трансляцию сессии вы можете посмотреть на сайте «Ведомостей»

VedomostiLive Пробки у пропускных пунктов на площадку форума

VedomostiLive Всего на форуме ожидается 15 000 участников и около 1400 компаний из России и более чем 70 государств, рассказал в среду помощник президента Юрий Ушаков. В качестве почетных гостей приглашены президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые посетят Россию с официальными визитами.

VedomostiLive Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики – открытии обществу возможностей цифрового мира, использовании big data и развитии робототехники. На петербургском форуме в этом году тема цифровизации станет одной из главных – слова «цифровизация» и «цифровой» встречаются в названиях сессий не менее 11 раз.

VedomostiLive Из материалов форума следует, что Mastercard подпишет «первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию наличных на кассах магазинов». Меморандум подпишут банк «Русский стандарт» и Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети «Фасоль». Подробности – в материале «Ведомостей»

VedomostiLive Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев рассказывает о значении ПМЭФа и чемпионата мира по футболу. По его словам, попытки перенести форум на более спокойный низкий сезон периодически предпринимаются. «Но надо понимать, что Петербургский форум – это глянцевая история, его нельзя провести в конце ноября», – отмечает он.

VedomostiLive «Пулково» готовится принять более 235 бизнес-джетов во время экономического форума. Это не финальное число, заявки на прием воздушных судов деловой авиации продолжают поступать.

VedomostiLive Сквозной темой Петербургского экономического форума заявлено создание экономики доверия, которая будет обсуждаться в контексте мировой экономики, потенциала экономики российской, развития человеческого капитала и технологий для лидерства. О чем стоит поговорить на ПМЭФ, пишут Владимир Рувинский и Мария Железнова.

VedomostiLive Деловой завтрак сегодня начинается в 8.00, первая панельная сессия - в 9.00. Расписание сессий в этом году, как и год назад, очень плотное – почти всегда одновременно проходят не менее двух интересных сессий. Полное расписание - на сайте форума.