Петербургский экономический форум: день первый. Онлайн

На сессии «Российская экономика на траектории роста» первой выступила Лагард. Она рассказала об устойчивом росте мировой экономики. После нее начал выступать Силуанов, говорит о России. Он отметил, что рост – это желание инвестировать, вкладывать деньги в новые проекты и развивать предпринимательство.
Началась первая панельная сессия, одна из самых интересных сегодня – «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения». На сессии выступают новый председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Прямую трансляцию сессии вы можете посмотреть на сайте «Ведомостей»
Всего на форуме ожидается 15 000 участников и около 1400 компаний из России и более чем 70 государств, рассказал в среду помощник президента Юрий Ушаков. В качестве почетных гостей приглашены президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые посетят Россию с официальными визитами.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики – открытии обществу возможностей цифрового мира, использовании big data и развитии робототехники. На петербургском форуме в этом году тема цифровизации станет одной из главных – слова «цифровизация» и «цифровой» встречаются в названиях сессий не менее 11 раз.
Из материалов форума следует, что Mastercard подпишет «первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию наличных на кассах магазинов». Меморандум подпишут банк «Русский стандарт» и Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети «Фасоль». Подробности – в материале «Ведомостей»
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев рассказывает о значении ПМЭФа и чемпионата мира по футболу. По его словам, попытки перенести форум на более спокойный низкий сезон периодически предпринимаются. «Но надо понимать, что Петербургский форум – это глянцевая история, его нельзя провести в конце ноября», – отмечает он.
«Пулково» готовится принять более 235 бизнес-джетов во время экономического форума. Это не финальное число, заявки на прием воздушных судов деловой авиации продолжают поступать.
Сквозной темой Петербургского экономического форума заявлено создание экономики доверия, которая будет обсуждаться в контексте мировой экономики, потенциала экономики российской, развития человеческого капитала и технологий для лидерства. О чем стоит поговорить на ПМЭФ, пишут Владимир Рувинский и Мария Железнова.
Деловой завтрак сегодня начинается в 8.00, первая панельная сессия - в 9.00. Расписание сессий в этом году, как и год назад, очень плотное – почти всегда одновременно проходят не менее двух интересных сессий. Полное расписание - на сайте форума.
Доброе утро! Начинаем онлайн-трансляцию с Петербургского международного экономического форума. Он открывается сегодня, 24 мая. Здесь вы сможете найти самые свежие новости, фото и видео с форума от работающих на нем журналистов «Ведомостей».