Вице-президент Google допустил уход компании в небытие

Вице-президент Google Меир Бранд Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Google Меир Бранд не исключил, что компания может уйти в небытие, если перестанет вкладывать большие деньги в инновации. «Наша отрасль построена на инновациях. Если ими не заниматься, то есть быстрый шанс уйти в небытие. Я не знаю ни одной технологической компании, которой больше 20 лет. Много компаний уйдет, потому что они не занимаются инновациями. Google тоже может проиграть, и очень быстро, если не продолжит также заниматься инновациями», – сказал Бранд на сессии Петербургского форума «Транзитный мир: что завтра?». В качестве примера Бранд привел Nokia, которая потеряла «могущество на рынке». По его словам, в такое развитие событий 15 лет назад никто бы не поверил.

Модератором сессии был президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, транзитный мир – это время, в котором человечество находится сейчас: между комфортным миром прошлого и неизвестным миром будущего. «Феномен сегодняшнего времени – мир меняет не одна технология, а несколько», – пояснил Греф.

Гендиректор Huawei также вспомнил о компании Motorola, которая изобрела первый сотовый телефон, а сейчас ушла в небытие. Противоположный пример привел вице-премьер Максим Акимов. Он обратил внимание на успешный опыт Samsung, который занимается разными видами бизнеса, но остается успешным уже несколько десятков лет. Компаниям стоит беспокоиться, когда они развиваются слишком быстро, отметил автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб.

Сессия закончилась голосованием о том, какие эмоции вызывает переход к транзитному миру. Большинство присутствующих в зале выбрали вариант «любопытство» (45,2%). На втором месте – вариант воодушевление (33,2%), на третьем – озабоченность (16,5%), и замыкают голосование страх (4%) и безразличие (3,1%). При этом Греф пошутил, что пытался «напугать всех, как только мог».

Какие эмоции вызывает «транзитный мир»? Голосование на сессии Сбербанка