Технологии / Интернет и digital

Михаил Ковальчук рассказал анекдот про интернет, «Википедию» и электричество

Так ученый предупредил об опасности увлечения тотальной цифровизацией

24.05.18
Комментарии  ()
alexander.kalachyk
11:59 24.05.2018
К чему это сказано??! Что за бред??!! Наоборот надо продолжать углублять и расширять цифровую инфраструктуру, и соответственно подтягивать надежность электросетей, их резервирование.
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