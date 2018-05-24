Наличные с карт скоро можно будет снять на кассах магазинов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Mastercard в четверг подпишет «первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию наличных на кассах магазинов», говорится в анонсе мероприятий Петербургского международного экономического форума. Меморандум подпишут банк «Русский стандарт» и Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети «Фасоль», рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от участников мероприятия. Представители Metro Cash & Carry, «Русского стандарта» и Mastercard от комментариев отказались. Опрошенные «Ведомостями» представители других продуктовых сетей – «Дикси», «Магнита» и «Ленты» – на запросы не ответили, «Ашан»в проекте не участвует, сказал его представитель.
Чтобы снять наличные на кассе магазина, нужно будет обязательно что-то в нем купить, рассказывали люди, знающие особенности работы сервиса. Информацию подтвердил человек, знающий об этом от одного из участников проекта. Происходит это так: клиент расплачивается за товар банковской картой и называет кассиру нужную сумму наличных. Например, он оплачивает товар стоимостью 500 руб. и снимает 1000 руб. Далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, и с карты списывается 1500 руб.
Эта операция называется Purchase with Cash Back (дословно – «покупка с выдачей наличных»). Такие операции проводятся в магазинах США, Великобритании, Германии и других стран. В США некоторые магазины устанавливают комиссию в $1–3, обычно подобные операции возможны с дебетовыми картами, но в некоторых случаях – и с кредитными, и с чеками.
«Фасоль» – франчайзинговый проект Metro, который она развивает последние несколько лет. Сейчас в сети 340 магазинов в 20 регионах.
Предложить клиентам снимать наличные на кассах своих салонов думает и «Евросеть». «Уверены, что нашим клиентам интересна данная услуга и она будет пользоваться высоким спросом», – говорит исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин. Запустить аналогичный проект собирается и Visa: компания рассматривает варианты реализации сервиса и планирует предложить его банкам, сообщал ее представитель. Аналогичная идея у Сбербанка, говорил его предправления Герман Греф, но делать проект он будет самостоятельно.
такова доля операций снятия наличных в оборотах по банковским картам. Еще 26,4% приходится на оплату услуг, остальное – на переводы с карты на карту и благотворительность
Снятие наличных на кассе магазина лишает банк канала коммуникации с клиентом через банкомат: например, в банкомате можно предложить клиенту новые продукты, рассказывает топ-менеджер банка из первой двадцатки. Кроме того, продолжает он, люди все больше платят картами, а если нужны наличные, то они привыкли их снимать в банкоматах.
Среди плюсов для магазинов собеседники «Ведомостей» называют возможность дополнительно заработать на комиссии, а также снижение затрат на инкассацию за счет сокращения наличных в кассе. Недостатки – возможные очереди на кассах.
Mastercard обращалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров в этих магазинах картой, рассказывала замруководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. По ее словам, служба пришла к выводу, что при прочих равных условиях это не приведет к ограничению конкуренции.