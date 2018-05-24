Наличные с карт скоро можно будет снять на кассах магазинов

Статья опубликована в № 4573 от 24.05.2018 под заголовком: Деньги не в кассу

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Чтобы снять наличные на кассе магазина, нужно будет обязательно что-то в нем купить, рассказывали люди, знающие особенности работы сервиса. Евгений Разумный / Ведомости

Mastercard в четверг подпишет «первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию наличных на кассах магазинов», говорится в анонсе мероприятий Петербургского международного экономического форума. Меморандум подпишут банк «Русский стандарт» и Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети «Фасоль», рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от участников мероприятия. Представители Metro Cash & Carry, «Русского стандарта» и Mastercard от комментариев отказались. Опрошенные «Ведомостями» представители других продуктовых сетей – «Дикси», «Магнита» и «Ленты» – на запросы не ответили, «Ашан»в проекте не участвует, сказал его представитель.

Чтобы снять наличные на кассе магазина, нужно будет обязательно что-то в нем купить, рассказывали люди, знающие особенности работы сервиса. Информацию подтвердил человек, знающий об этом от одного из участников проекта. Происходит это так: клиент расплачивается за товар банковской картой и называет кассиру нужную сумму наличных. Например, он оплачивает товар стоимостью 500 руб. и снимает 1000 руб. Далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, и с карты списывается 1500 руб.