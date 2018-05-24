Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос»

Рогозин в ответ пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента Марина Лысцева / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает «Интерфакс». Рогозин в ответ пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента.

О том, что Рогозин может возглавить «Роскосмос» 14 мая писал РБК со ссылкой на источники. Собеседник «Ведомостей» в «Ростехе» подтверждал, что назначение Рогозина на пост гендиректора госкорпорации не исключается. По данным собеседников РБК, «Роскосмос» по инициативе Рогозина планируется преобразовать в ракетно-космический холдинг.

«Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК», - пояснял один из собеседников издания. Источник «Ведомостей» в «Ростехе», в свою очередь, опровергал планы сделать на основе госкорпорации еще более широкий холдинг.

Ранее Рогозин не вошел в список кандидатов в новое правительство, подготовленный премьер-министром Дмитрием Медведевым. На пост вице-премьера, курирующего ВПК, Медведев вместо Рогозина предложил бывшего заместителя министра обороны Юрия Борисова, которого Путин в результате и утвердил на этот пост.

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