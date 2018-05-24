В России создадут фонд для финансирования инфраструктуры

Фонд станет одним из источников для роста экономики России, отметил Антон Силуанов Андрей Гордеев / Ведомости

В России в 2019 г. планируется создать специальный фонд для финансирования инфраструктуры, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. Он будет сформирован за счет привлечения Минфином займов на рынке, но это не приведет к росту госдолга, считает министр. «Если мы обеспечим темпы роста около 3%, то общий объем заимствований, который будет происходить для инфраструктуры, не будет способствовать росту долга», — сказал Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это деньги не конъюнктурных доходов, не доходов от нефти и газа. Это деньги, которые мы планируем получить от привлечения долгового финансирования. Мы можем привлечь деньги с рынка и направить на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы, которые будут работать для экономики», — пояснил министр. Фонд станет одним из источников для роста экономики России, добавил Силуанов.

Председатель счетной палаты Алексей Кудрин поддержал создание нового инфраструктурного фонда. По его словам, Россия может себе позволить увеличить госдолг за шесть лет на 5-7% ВВП.

Речь идет о создании Фонда инфраструктурной ипотеки, рассказал «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин. Это будет государственный фонд, который будет вкладывать в инфраструктурные проекты «с акцентом на ГЧП». Он будет создан внутри бюджета и наполняться из средств, привлеченных за счет выпуска ОФЗ, говорит он, 3% ВВП фонд может достигнуть через 6 лет. Первоначально Минэкономразвития предлагало создать фонд вне бюджета, который бы выпускал облигации, обеспеченные госгарантиями (до 300 млрд руб.), а привлеченные средства вкладывал бы в проекты ГЧП.

На инфраструктуру нужно найти дополнительно 10 трлн руб., говорили «Ведомостям» два участника совещаний в правительстве. Правительство в ближайшие шесть лет намерено запустить гигантское инфраструктурное строительство: дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увеличить мощность морских портов и т. д., пишут аналитики InfraOne в обзоре, подготовленном к ПМЭФ-2018.

Маловероятно, что властям удастся найти в бюджете даже 2,3 трлн руб., чтобы покрыть минимальные потребности в инфраструктуре, считают аналитики InfraOne: России придется привлекать инвестиции из квазигосударственных, частных и внешних источников, развивать проектное финансирование.