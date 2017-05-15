Банки
Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: ОФЗ для честных

АСВ может ввести штрафы за недостоверную отчетность для банков, получивших капитал в ОФЗ

Нарушителей ждет штраф – 2% от суммы полученных бумаг

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) рассмотрит возможность штрафовать банки, докапитализированные через ОФЗ, за то, что те предоставляют недостоверные сведения по соблюдению условий программы, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Кроме того, в АСВ намерены обсудить очередные послабления по фонду оплаты труда (ФОТ) для банковских сотрудников, не относящихся к ключевому персоналу, передавал в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве. По словам Моисеева, штраф за неверную отчетность может достигать 2% от суммы ОФЗ, предоставленных банку.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике