АСВ может ввести штрафы за недостоверную отчетность для банков, получивших капитал в ОФЗ

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) рассмотрит возможность штрафовать банки, докапитализированные через ОФЗ, за то, что те предоставляют недостоверные сведения по соблюдению условий программы, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. Кроме того, в АСВ намерены обсудить очередные послабления по фонду оплаты труда (ФОТ) для банковских сотрудников, не относящихся к ключевому персоналу, передавал в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве. По словам Моисеева, штраф за неверную отчетность может достигать 2% от суммы ОФЗ, предоставленных банку.

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