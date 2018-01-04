Рогозин ответил на отказ Альфа-банка сотрудничать с оборонными предприятиями

По словам вице-премьера, банк не получил разрешения на работу со средствами гособоронзаказа

Андрей Гордеев / Ведомости



Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Альфа-банк не получил разрешение на работу со средствами гособоронзаказа.

3 января Альфа-банк предупредил оборонные предприятия России, что не будет их обслуживать из-за санкций. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на первого зампреда совета директоров Олега Сысуева, банк постарается максимально сократить риски.

«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», – написал Рогозин в своем Twitter.

О каком именно сотрудничестве идет речь и в какие сроки Альфа-банк планирует полностью отказаться от сотрудничества с оборонными предприятиями, Сысуев не уточнял.

Председатель набсовета «Альфа-групп» Михаил Фридман в конце декабря рассказывал, что из-за санкций у Альфа-банка сократилась клиентская база, в частности, он прекратил обслуживать оборонные предприятия.

Согласно принятому в США в августе 2017 г. второму пакету антироссийских санкций наказание предусматривается для любого лица при осуществлении существенных транзакций с российскими оборонными предприятиями. В свою очередь российское правительство инициировало законопроект, который позволяет засекретить список банков, работающих со средствами гособоронзаказа, и сами критерии отбора таких банков.

Сейчас условия, при которых банки могут работать с деньгами гособоронзаказа, и их список открыты. Условия прописаны в законе: это капитал больше 100 млрд руб., контроль со стороны государства или ЦБ, а также лицензия на работу с гостайной. Правительство может отдельным решением включить в список и банки, не соответствующие этим требованиям.

В сентябре Bloomberg писало, что чиновники и госбанки ищут варианты обойти риски при финансировании оборонных предприятий после принятия закона о санкциях в США.