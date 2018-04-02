Финансы / Банки

Московский кредитный банк сосредоточился на одном контрагенте

Банк профинансировал его на 658 млрд рублей за счет сделок обратного репо
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Московский кредитный банк (МКБ) почти все сделки обратного репо проводил с одним контрагентом. На конец 2017 г. их сумма составила 658,1 млрд руб., тогда как все сделки обратного репо – 793,5 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.

Обратным репо называется покупка ценных бумаг с обязательством их продажи впоследствии (в отличие от прямого репо, когда бумага продается с обязательством последующего выкупа). Все сделки были обеспечены ценными бумагами стоимостью 907,86 млрд руб., говорится в отчете МКБ по МСФО.

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Комментарии  ()
murashka
11:54 02.04.2018
Близок тот момент или настал. Роснефть без эмиссии ЦБ не может рефинансировать долг.
00
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