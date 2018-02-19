Рейтинг МКБ повышен за системную значимость

Других причин нет, считает АКРА: банк сильно зависит от сделок репо, у него много рисковых кредитов связанным сторонам

АКРА повысило рейтинг Московского кредитного банка М. Стулов / Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с А- до А со «стабильным» прогнозом. Причина – повышение уровня системной значимости банка, указало агентство. «Стабильный» прогноз был присвоен после того, как банк был докапитализирован, следует из сообщения АКРА.

В список системно значимых банков Центробанк включил МКБ осенью прошло года. Тогда же банк поддержали капиталом структуры «Роснефти», выдав 22 млрд руб. в виде субординированных депозитов на 49 лет. Затем банк привлек при SPO еще 14,4 млрд руб.

Собственную кредитоспособность МКБ агентство, тем не менее, оценивает на уровне bbb. У банка «среднее» качество стратегии: концентрация на Московском регионе позволяет поддерживать прибыльность операций, но при этом у банка высокая зависимость от сделок репо, в «которые вовлечено ограниченное число контрагентов», поэтому данная деятельность не может рассматриваться как стабильная и устойчивая в долгосрочной перспективе.

У МКБ существенный портфель кредитов, направленных на финансирование операций с повышенным риском, пишет АКРА. Сумма требований к заемщикам на конец сентября прошлого года, специализирующимся на высокорискованных отраслях (строительство, включая промышленное и инфраструктурное, а также операции с недвижимостью), практически сравнялась с размером основного капитала банка.

Доля проблемных и потенциально проблемных кредитов высокая - около 16% и эти кредиты покрыты резервами всего на 23,7%, что «существенно ниже среднерыночного уровня», отмечает агентство.

Существенно выросло за 2017 г. и кредитование связанных сторон и акционеров, пишет АКРА. На связанные стороны приходится 22,1 млрд руб., на заемщиков, находящихся под существенным влиянием МКБ, – 30,3 млрд руб., на контролируемые миноритарными акционерами банка компании – еще 49,6 млрд руб. В число таких кредитов могут входить и потенциально проблемные, указывает агентство.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя МКБ.