Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: «Роснефть» помогла МКБ
«Роснефть» поддержала Московский кредитный банк
Ее компании вложили в капитал МКБ 22 млрд рублей на 49 лет
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Деньги «Роснефти» потекли в капитал Московского кредитного банка
Максим Стулов / Ведомости
Структуры «Роснефти» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил банк. «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» предоставили банку субординированные депозиты по 11 млрд руб. под 8,75% годовых.
Одновременно в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций – в результате SPO банк привлек 14,4 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}