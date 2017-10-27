«Роснефть» поддержала Московский кредитный банк

Ее компании вложили в капитал МКБ 22 млрд рублей на 49 лет

Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: «Роснефть» помогла МКБ

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Деньги «Роснефти» потекли в капитал Московского кредитного банка Максим Стулов / Ведомости

Структуры «Роснефти» вложили в капитал Московского кредитного банка (МКБ) 22 млрд руб. на 49 лет, сообщил банк. «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» предоставили банку субординированные депозиты по 11 млрд руб. под 8,75% годовых.

Одновременно в четверг вечером МКБ объявил, что закрыл сделку по размещению акций – в результате SPO банк привлек 14,4 млрд руб.