Роскомнадзор затруднил продажи ОСАГО

Евгений Егоров / Ведомости

В системе продаж электронных полисов ОСАГО наблюдаются проблемы с авторизацией страхователей и покупкой полисов е-ОСАГО, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА): «РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором ip-адресов компании Google».

В понедельник продажи электронных полисов ОСАГО сократились в четыре раза по сравнению с предыдущими днями, рассказал «Ведомостям» человек, знающий статистику продаж. А за последний час в России было продано 49 электронных полисов ОСАГО против обычных около 300 полисов е-ОСАГО.

РСА отмечает сокращение полисов ОСАГО, оно происходит неравномерно, от часа к часу снижение может составлять до 10 раз, сказал «Ведомостям» представитель союза.

«Ведомости» ожидают комментарии крупнейших страховщиков.

Пользователи Google в воскресенье столкнулись с проблемами с доступом к сайту поисковой системы. Причиной стала блокировка ip-адресов Google. По данным неофициальной выгрузки реестра, которую отслеживает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, Роскомнадзор заблокировал 63 ip-адреса сайта www.google.com из 600 известных.

Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал часть ip-адресов Google, потому что он «продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои ip-адреса для осуществления деятельности на территории России». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.