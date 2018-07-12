Сбербанк перезапустит «Универсальную электронную карту»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













УЭК – проект трудной судьбы Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк придумал, что делать с «Универсальной электронной картой» (УЭК) после того, как проект несколько раз провалился. В июле компания будет переименована в «Расчетные решения», рассказал «Ведомостям» представитель УЭК. Компания будет заниматься проектами в области транспорта, ЖКХ, расчетов и биометрии (проект оплаты питания в школе «Ладошки»), перечисляет он. Правда, все эти проекты УЭК ведет и сейчас.

Компания будет агрегатором расчетов для Сбербанка – речь идет о проектах онлайн-переводов с карты на карту между клиентами разных банков по номеру карты или телефона, онлайн-платежей поставщикам услуг, а также пополнения карт Сбербанка наличными, говорит представитель УЭК. Кроме того, «Расчетные решения» будут внедрять системы безналичной оплаты проезда на транспорте в восьми городах, указывает он.