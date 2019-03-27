Доллар и евро подорожали на 50 копеек

Особых причин для продажи рублей нет Андрей Гордеев / Ведомости

В среду, 27 марта, на торгах на Московской бирже рубль дешевеет. К 13.28 мск курс доллара вырос на 41 коп. до 64,81 руб., курс евро – на 53 коп. до 73,12 руб.

Индекс Мосбиржи к 13.43 мск снизился на 0,59% до 2497,78 пункта (п.), индекс РТС упал на 1,28% до 1214,22 п.

Особых причин для продажи рублей нет, дело в общем снижении курсов валют развивающихся стран, говорит руководитель валютно-финансового департамента Citi Денис Коршилов. Инвесторы опасаются замедления темпов роста мировой экономики и предпочитают выходить из рисковых активов, объясняет он. Причины – слабые данные по строительству в США, по деловой активности в еврозоне, а также смягчение риторики ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), перечисляет Коршилов. «В краткосрочной перспективе смягчение риторики ФРС делает бумаги и валюты развивающихся стран интереснее за счет разницы в ставках, но, с другой стороны, изменение подхода регуляторов говорит о том, что они опасаются замедления мировой экономики, а это вызывает обеспокоенность инвесторов», – рассказывает он. О бегстве из риска говорит и падение доходностей US Treasuries – 10-летние облигации за неделю снизились уже на 20 базисных пунктов, отмечает он.

Развивающиеся валюты с начала недели подешевели на 3–5%, указывает руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин. Инвесторы выходят из валют развивающихся рынков из-за усиления макроэкономических рисков, согласен начальник аналитического департамента «БКС капитала» Сергей Суверов. Кроме того, заканчивается налоговый период, традиционно оказывающий поддержку рублю, напоминает он: рубль был краткосрочно перекуплен и сейчас корректируется в сторону справедливой цены – 65 руб. за доллар, заключает он.