Минфин перевыполнил план по заимствованиям в первом квартале

Он разместил ОФЗ на 64 млрд рублей больше, чем собирался – такого не случилось ровно год

Андрей Гордеев / Ведомости

Первый квартал этого года оказался крайне удачным для Минфина – впервые за год ему удалось перевыполнить план заимствований на внутреннем рынке. С учетом аукционов ОФЗ в эту среду, на которых Минфин разместил два выпуска на 57,3 млрд руб., с начала года министерство продало бумаги на 514 млрд руб. По плану в I квартале Минфин должен был занять на рынке до 450 млрд руб.

Самыми успешными стали аукционы, прошедшие 13 марта: тогда Минфин продал ОФЗ на 91,4 млрд руб – это абсолютный рекорд по размещению бумаг в течение одного дня.

Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане в 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом. В IV квартале прошлого года он разместил бумаги только на 149,1 млрд из планируемых 310 млрд руб.

Январь-март этого года действительно выдались удачными для аукционов – инвесторы, в том числе иностранные, возвращались в российские гособлигации, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольга Стерина. ФРС США объявила о паузе в повышении процентных ставок, решений по санкциям не последовало, а нефтяные котировки росли – все это повысило спрос на ОФЗ, перечисляет она. По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ с 1 января по 1 марта выросла с 24,2% до 25,9% – это максимум с сентября прошлого года (данных за март пока нет).

Новая политика проведения аукционов тоже принесла свои плоды, отмечает Стерина: 80% бумаг в этом квартале Минфин продал после того, как в середине февраля отменил лимиты на аукционах ОФЗ.

При сохранении таких благоприятных условий на рынке Минфин может увеличить планы заимствований на II квартал примерно до 550 млрд руб., полагает Стерина. «Кроме того, в марте-апреле, по-видимому, будет пройден пик инфляции – 5,5% – затем инфляция начнет снижаться, а это повысит реальную доходность ОФЗ и поддержит спрос инвесторов», – добавляет она. С другой стороны, избыточное предложение на первичном рынке ограничивает снижение доходностей на вторичном, напоминает Стерина: «Если бы Минфин продавал меньше бумаг, доходности ОФЗ сейчас могли бы быть на 10-20 базисных пунктов ниже».

С учетом погашения ОФЗ на 150 млрд руб. чистые заимствования в этом квартале составили 364 млрд руб. и выглядят уже не столь внушительными, подсчитал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Но, скорее всего, суммы размещений в ближайшее время останутся высокими – в этом году Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке 1,5 трлн руб, говорит он: «Пока конъюнктура остается благоприятной, Минфин, вероятно, будет стремиться разместить как можно больши гособлигаций».

При этом у Минфина есть возможность сократить внутренние займы за счет успешных размещений на внешнем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на прошлой неделе. В прошлый четверг, 21 марта, министерство продало два выпуска евробондов – на $3 млрд и 750 млн евро соответственно, хотя в бюджете на 2019 г. предусмотрены внешние займы только на $3 млрд. По оценке аналитика Росбанка Юрия Тулинова, при необходимости это позволит Минфину сократить продажи ОФЗ на 54,2 млрд руб.