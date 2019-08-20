«Мир» готов стать средством оплаты во всем транспорте России
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Национальная система платежных карт (НСПК) может создать единую платформу для приема бесконтактных банковских карт «Мир» на транспорте, следует из комментария представителя компании. Создание такой платформы позволит оплачивать национальной картой проезд в любом регионе страны, не приобретая местный проездной билет, надеется он.
Первым об этом в понедельник вечером сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Над проектом НСПК думает уже несколько лет. «Мы посчитали, что на базе стандартного банковского бесконтакта можно сделать универсальную сеть приема, чтобы такая карта принималась везде. А потом организовать списание средств так, чтобы можно было платить не только по максимальному тарифу, как за разовую поездку, но и учитывать социальные льготы, вводить сложные тарифы, где цена уменьшается с ростом количества поездок. Вот это все будет делаться на транспортном процессинге», – говорил гендиректор НСПК Владимир Комлев в декабре 2017 г., его цитирует «Российская газета».
Сейчас НСПК выбирает решение для транспортного процессинга. НСПК обращалась к Газпромбанку и «Золотой короне» (у них есть транспортные проекты), сказали «Ведомостям» близкие к этим компаниям люди, но их пресс-службы, как и представитель НСПК, это не прокомментировали. Сбербанк от комментариев отказался.
Финансовая модель платформы предполагает ее окупаемость на горизонте 4 лет и введение обязательного приема карт «Мир» на транспорте к 1 января 2021 г., сообщил источник «Интерфакса» (пока такие поправки не обнародованы. – «Ведомости»). А из принятого в августе закона следует, что если льготный проезд предоставляется с использованием платежных карт, то с 30 января 2020 г. банки для этих целей могут предоставлять только карты «Мир».
Оплата «Миром» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов 7 городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах, указывает представитель НСПК, в ряде регионов уже можно оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты. Развитие транспортного предпроцессинга также позволит демонополизировать отрасль, т. к. только в такой парадигме можно обеспечить реализацию сложных тарифов и, при этом, одновременную работу нескольких банков эквайреров на транспорте в одном городе, считает представитель компании, от дальнейших комментариев он отказался.
Единый транспортный процессинг – сложная тема, перевозки регулируются на уровне субъектов, слишком много разных нюансов... тема неоднократно поднималась, но насколько это целесообразно пока не понятно, говорит представитель «Золотой короны» Татьяна Роготень.
В аппарате правительства о таком проекте неизвестно: документы о нем не поступали, никаких сведений о проекте нет, сказал «Ведомостям» сотрудник аппарата.
Представителю вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт) о таких планах тоже неизвестно.
«Ведомости» направили запросы представителям премьер-министра Дмитрия Медведева, Минэкономразвития, Центробанка, – в понедельник вечером они не ответили на запросы. Представитель Минфина переадресовал вопросы в НСПК.