«Мир» готов стать средством оплаты во всем транспорте России

Евгений Разумный / Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) может создать единую платформу для приема бесконтактных банковских карт «Мир» на транспорте, следует из комментария представителя компании. Создание такой платформы позволит оплачивать национальной картой проезд в любом регионе страны, не приобретая местный проездной билет, надеется он.

Первым об этом в понедельник вечером сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Над проектом НСПК думает уже несколько лет. «Мы посчитали, что на базе стандартного банковского бесконтакта можно сделать универсальную сеть приема, чтобы такая карта принималась везде. А потом организовать списание средств так, чтобы можно было платить не только по максимальному тарифу, как за разовую поездку, но и учитывать социальные льготы, вводить сложные тарифы, где цена уменьшается с ростом количества поездок. Вот это все будет делаться на транспортном процессинге», – говорил гендиректор НСПК Владимир Комлев в декабре 2017 г., его цитирует «Российская газета».

Сейчас НСПК выбирает решение для транспортного процессинга. НСПК обращалась к Газпромбанку и «Золотой короне» (у них есть транспортные проекты), сказали «Ведомостям» близкие к этим компаниям люди, но их пресс-службы, как и представитель НСПК, это не прокомментировали. Сбербанк от комментариев отказался.

Финансовая модель платформы предполагает ее окупаемость на горизонте 4 лет и введение обязательного приема карт «Мир» на транспорте к 1 января 2021 г., сообщил источник «Интерфакса» (пока такие поправки не обнародованы. – «Ведомости»). А из принятого в августе закона следует, что если льготный проезд предоставляется с использованием платежных карт, то с 30 января 2020 г. банки для этих целей могут предоставлять только карты «Мир».

Оплата «Миром» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов 7 городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах, указывает представитель НСПК, в ряде регионов уже можно оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты. Развитие транспортного предпроцессинга также позволит демонополизировать отрасль, т. к. только в такой парадигме можно обеспечить реализацию сложных тарифов и, при этом, одновременную работу нескольких банков эквайреров на транспорте в одном городе, считает представитель компании, от дальнейших комментариев он отказался.

Единый транспортный процессинг – сложная тема, перевозки регулируются на уровне субъектов, слишком много разных нюансов... тема неоднократно поднималась, но насколько это целесообразно пока не понятно, говорит представитель «Золотой короны» Татьяна Роготень.

В аппарате правительства о таком проекте неизвестно: документы о нем не поступали, никаких сведений о проекте нет, сказал «Ведомостям» сотрудник аппарата.

Представителю вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт) о таких планах тоже неизвестно.

«Ведомости» направили запросы представителям премьер-министра Дмитрия Медведева, Минэкономразвития, Центробанка, – в понедельник вечером они не ответили на запросы. Представитель Минфина переадресовал вопросы в НСПК.