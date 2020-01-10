Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ
Альфа-банк рефинансировал субординированный займ на $250 млн, полученный в 2014 г. до 2025 г. под 9,5% годовых, за счет привлеченных в конце прошлого года двух новых – на $850 млн под 5,95%. Об этом сообщил представитель банка. В октябре – ноябре 2019 г. в ходе двух выпусков субординированных еврооблигаций Альфа-банк привлек $400 млн и $450 млн по ставке 5,95% годовых с погашением в 2030 г. Технически досрочное погашение пройдет 18 февраля 2020 г., одновременно с выплатой начисленных процентов.
После включения нового займа в капитал норматив Н1.0 банка увеличился до 12,78% (на 18 декабря 2019 г.) при минимальном значении с нового года в 11,5% с учетом всех надбавок. Запас достаточности капитала позволит банку погасить более дорогой займ 2014 г. и одновременно нарастить кредитный портфель, сообщил представитель банка.
«Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 г., – говорит главный финансовый директор, зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов. – За счет интереса инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 г. снизит стоимость привлеченного капитала».
Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.