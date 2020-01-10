Альфа-банк досрочно погасит кризисный займ

Уровень ставки вполне соответствует текущему состоянию рынка – тем более, если учесть субординацию выпуска по отношению к старшему необеспеченному долгу, указывает аналитик S&P Ирина Велиева. «С конца прошлого года интерес инвесторов к развивающимся рынкам растет, в частности, к российским эмитентам, – говорит она. – Но крупнейшие игроки финансового сектора – это санкционные банки, и поэтому выбор инструментов для инвестирования очень ограничен». С точки зрения кредитного качества Альфа-банк – один из лучших российских банков, добавляет она, а ставка привлечения, хотя и является достаточно комфортной для российских эмитентов, может быть очень привлекательной и для инвесторов с учетом крайне низкого уровня ставок в Европе и США.