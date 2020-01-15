Сбербанк установил рекорд чистой прибыли

Рост чистого процентного дохода замедлился с 3,3% в 2018 г. до 0,6% в 2019 г. Всего за прошлый год Сбербанк получил 1,26 трлн руб. чистого процентного дохода. Во второй половине года банк принял меры для снижения стоимости пассивов, сказались и тренды на рынке (с июня 2019 г. ключевая ставка снизилась на 1,5 п. п. – «Ведомости»), следует из пресс-релиза Сбербанка. Это принесло результат: в декабре чистый процентный доход вырос на 4% к декабрю 2018 г.