Сбербанк установил рекорд чистой прибыли
Сбербанк заработал в прошлом году 870 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по российским стандартам, это на 7,3% больше, чем в 2018 г. (оба показателя не учитывают события после отчетной даты).
Рост чистого процентного дохода замедлился с 3,3% в 2018 г. до 0,6% в 2019 г. Всего за прошлый год Сбербанк получил 1,26 трлн руб. чистого процентного дохода. Во второй половине года банк принял меры для снижения стоимости пассивов, сказались и тренды на рынке (с июня 2019 г. ключевая ставка снизилась на 1,5 п. п. – «Ведомости»), следует из пресс-релиза Сбербанка. Это принесло результат: в декабре чистый процентный доход вырос на 4% к декабрю 2018 г.
Чистый комиссионный доход вырос на 9,9% до 469,5 млрд руб. Банк в своем прогнозе (правда, он дается на основе данных МСФО) давал ориентир роста на 11–15%. На чистый комиссионный доход повлияли график уплаты комиссий платежным системам и расходов по программе лояльности, которые банк начал признавать равномерно, объясняет Сбербанк.
В прошлом году банк направил в резервы 122,8 млрд руб. (из них всего 4,8 млрд руб. в декабре, банк связывает это с укреплением рубля), что в 2,3 раза меньше, чем в 2018 г. Причины – динамика курсов валют и завершение в июне 2019 г. реструктуризации задолженности хорватского ритейлера Agrokor.
Корпоративный кредитный портфель за год сократился на 1,8% до 13,33 трлн руб. Кредиты физическим лицам выросли на 17,4% до 7,24 трлн руб. За год банк выдал 13 трлн руб. кредитов компаниям и 3,4 трлн руб. – розничным клиентам.
За прошлый год без учета валютной переоценки средства физических лиц выросли на 6,6% до 13,6 трлн руб., юридических лиц – на 0,3% до 6,65 трлн (в номинальном выражении сократились на 4,7%).
Сезонный приток вкладов физлиц в декабре оказался ниже обычного – 4,7%, или 609 млрд руб. против 659 млрд руб. в декабре 2018 г. Сильный рост средств населения в конце года связан с выплатой премий и зарплат перед Новым годом, а в январе происходит сезонный отток.