ВТБ могут приватизировать без продажи госпакета

Допэмиссия по закону о приватизации государственного имущества не является способом приватизации. Однако в 2010 г. в закон о приватизации были приняты поправки, позволяющие правительству для продажи крупных компаний привлекать инвестбанки и разрешать им по согласованию с правительством проводить сделки в любой форме. Например, именно через SPO в 2012 г. была приватизирована Объединенная зерновая компания (ОЗК) – группа «Сумма» выкупила допэмиссию ОЗК на 5,95 млрд руб. и стала владельцем 50% минус 1 акция. Весной 2013 г. через допэмиссию была снижена доля государства в ВТБ с 75,5 до 60,9%. По завершении сделки Костин отчитался перед Путиным, что банк привлек более 100 млрд руб., а основными покупателями стали три суверенных фонда.