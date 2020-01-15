ВТБ могут приватизировать без продажи госпакета
Государство рассматривает возможность дополнительного выпуска акций ВТБ при его приватизации, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Вопрос докапитализации в капитал рассматривается, вероятно такое решение», – отметил он, добавив, что в нем есть и плюсы, и минусы.
Сейчас Росимуществу принадлежит 61% обыкновенных акций ВТБ, 39% акций – в свободном обращении (у банка также есть привилегированные акции). Правительство в конце прошлого года утвердило трехлетний план приватизации, в который вошел ВТБ. Долю государства в капитале банка планируется сократить до 50% плюс 1 голосующая акция.
Допэмиссия по закону о приватизации государственного имущества не является способом приватизации. Однако в 2010 г. в закон о приватизации были приняты поправки, позволяющие правительству для продажи крупных компаний привлекать инвестбанки и разрешать им по согласованию с правительством проводить сделки в любой форме. Например, именно через SPO в 2012 г. была приватизирована Объединенная зерновая компания (ОЗК) – группа «Сумма» выкупила допэмиссию ОЗК на 5,95 млрд руб. и стала владельцем 50% минус 1 акция. Весной 2013 г. через допэмиссию была снижена доля государства в ВТБ с 75,5 до 60,9%. По завершении сделки Костин отчитался перед Путиным, что банк привлек более 100 млрд руб., а основными покупателями стали три суверенных фонда.
То, что ВТБ входит в трехлетний план приватизации, не означает обязательность его продажи в этот период, подчеркнул Моисеев: «У нас много компаний, например «Совкомфлот», стоят в программе приватизации еще с начала 2000-х гг.». В бюджет заложены небольшие поступления от приватизации крупнейших компаний в 2020–2022 гг. – 3,6 млрд руб. в год. Если будет найдено решение, которое удовлетворит акционеров ВТБ и не будет разрушительным, докапитализация будет перенесена, отметил Моисеев: «Программа приватизации очень гибкая. И решение, которое несет ущерб акционерам, приниматься не будет».
Причина приватизации с помощью допэмиссии в том, что с «ВТБ тяжелая история, потому что он в SSI (находится под секторальными санкциями США. – «Ведомости»)», отметил Моисеев. Поэтому любое действие, связанное с акциями госбанка, будет сделано таким образом, чтобы не навредить существующим инвесторам. Если же размещать акции любой компании из санкционного списка на рынке «в лоб», это может быть рассмотрено OFAC (управление США по контролю за иностранными активами. – «Ведомости») как нарушение санкций, таким образом, все акции будут «заражены» и пострадают ни в чем не повинные инвесторы, объяснил замминистра финансов.
Что о допэмиссии думает ВТБ
Вопросы приватизации находятся в компетенции основного акционера банка – правительства, поэтому мы не можем их комментировать, говорит представитель госбанка. Но допэмиссия акций – это вопрос прежде всего самого банка, однако ни в актуальной утвержденной стратегии на 2019–2022 гг., ни в бизнес-плане на 2020 г. не предусмотрено увеличение капитала банка ВТБ путем выпуска новых обыкновенных акций, говорит представитель: в том числе и по причинам, упомянутым замминистра финансов Моисеевым.
В 2020 г. группа ВТБ будет испытывать дополнительное давление на достаточность капитала из-за последнего шага ЦБ по увеличению надбавок, а также возврата банка к 50%-ному коэффициенту выплат дивидендов, признает представитель ВТБ. Но выпуск субординированных инструментов, секьюритизация портфеля розничных кредитов, переход на новые подходы к расчету величины активов, взвешенных по уровню риска («Базель 3,5»), и сбалансированный рост активов позволяют пройти 2020 год с выполнением всех стратегических целей и обязательств банка перед регулятором и акционерами.
По требованиям «Базеля III» банковские группы в конце каждого квартала должны соблюдать буферы капитала на консолидированной основе. С 1 января 2020 г. для системно значимых банков будут действовать новые требования с учетом надбавок: 8% – для норматива достаточности базового капитала (Н20.1), 9,5% – для капитала первого уровня (Н20.2) и 11,5% – для общего капитала (Н20.0).
На конец III квартала 2019 г. ВТБ соблюдал все требования, но норматив общего капитала был 11,2% – банку будет необходимо увеличить его, что он может сделать за счет капитализации прибыли, писали аналитики Fitch в обзоре банковского сектора за 11 месяцев 2019 г. За 11 месяцев 2019 г. чистая прибыль группы ВТБ достигла 165,4 млрд руб., по итогам года банк собирался заработать 200 млрд руб.
Нужна ли ВТБ допэмиссия
Секторальные санкции ограничивают ВТБ в привлечении капитала на международных рынках, в том числе в выпуске субординированных облигаций, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин: объемы российского рынка же несопоставимы с международными.
Минусы же такой формы приватизации в том, что любая допэмиссия размывает доли существующих акционеров. К тому же у государства варианты докапитализации госбанков под секторальными санкциями ограничены в связи с «Базелем», отметил Моисеев. «И вот пока не знаем, это все вилами по воде писано, пока не придумали», – добавил он.
Классическая приватизация в отличие от допэмиссии не позволит ВТБ нарастить капитал, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина. ВТБ может провести допэмиссию: ему нужен капитал, чтобы наращивать кредитование и расширять бизнес в сложной для российских банков конъюнктуре, говорит Анна Морина, директор аналитического департамента банка «Открытие» (ему принадлежит 15% акций ВТБ, «Ведомости» направили запрос в банк).
Допэмиссия может быть одним из вариантов приватизации, так как в результате доля государства уменьшится, считает старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Но выпуск новых акций ВТБ в рынок вряд ли возможен – группа находится под санкциями, увеличение акций на открытом рынке может навредить самому эмитенту, так как иностранные инвесторы будут вынуждены выходить из бумаги.
Если допэмиссия акций ВТБ состоится, то доля государства за счет размывания сократится, отмечает Морина, но средства от выкупа допэмиссии получит не государство, а ВТБ, поэтому допэмиссию можно рассматривать как инструмент привлечения капитала для группы, но не как механизм приватизации. В дальнейшем государство как акционер ВТБ сможет монетизировать допэмиссию через увеличение дивидендов при направлении ВТБ средств от эмиссии на расширение банковского бизнеса, считает аналитик.