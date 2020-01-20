Комиссионные инвестбанков в прошлом году выросли вдвое

В 2018 г. в силу нескольких факторов, в том числе увеличения глобальных рисков в связи с политикой по изменению ставок ФРС, торговой войны США и Китая, санкционной риторики, сделок на российском рынке было крайне мало, поэтому практически двукратный прирост комиссий инвестиционных банков по итогам работы в 2019 г. не является удивительным – речь идет об эффекте низкой базы, напоминает вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев: «То же самое относится к девятикратному приросту комиссий инвестбанков на рынке акционерного капитала: несмотря на затишье в первичных размещениях акций среди российских эмитентов, состоялось несколько крупных SPO». Кроме того, необходимо учитывать, что это весьма закрытый рынок и сложно осуществлять точные оценки такого рода доходов, подчеркивает Ананьев.