Комиссионные инвестбанков в прошлом году выросли вдвое
В 2019 г. инвестбанки, работающие с российскими компаниями (в том числе компаниями с российскими корнями), заработали на сделках $347,7 млн комиссий, подсчитали аналитики Refinitiv. Это почти вдвое больше, чем в 2018 г.: тогда доход инвестбанков от сделок составил $184 млн.
Больше всего инвестбанки заработали на рынке акционерного капитала, где вознаграждения подскочили более чем в 9 раз – до $103,4 млн. Сумма сделок составила $2,9 млрд, при этом речь идет в основном о повторных размещениях акций (SPO). За год банкиры провели только одно IPO – рекрутинговая компания HeadHunter в мае привлекла на NASDAQ $253 млн. Крупнейшими же сделками на рынке акций в прошлом году, по данным Refinitiv, стали SPO «Норильского никеля» ($552,8 млн), НЛМК ($400,1 млн) и «Полюса» ($389,5 млн).
Инвестбанкам удалось увеличить заработок и на рынке M&A: комиссии, полученные за консультации по завершенным сделкам, составили $87,4 млн, что в 2,5 раза выше, чем годом ранее. При этом сумма сделок в прошлом году упала на 5% по сравнению с 2018 г. и составила $19,3 млрд – минимум за последние 17 лет, по оценке Refinitiv. Крупнейшей сделкой, по данным Refinitiv, стала покупка американской IT-компанией DXC Technology разработчика Luxoft (бывшее подразделение IT-интегратора IBS) за $1,97 млрд.
Еще треть комиссионных инвестбанки заработали на рынке облигаций – $103,3 млн (+13% к 2018 г.). За год компании разместили 106 выпусков облигаций на $31,7 млрд, пишут аналитики Refinitiv.
Крупнейшей сделкой, по их оценке, в прошлом году стало размещение евробондов Минфина в марте: он продал сразу два выпуска на $3 млрд и 750 млн евро.
Худший результат показал сегмент синдицированного кредитования, где комиссионные снизились на 2% до $53,9 млн.
Почти треть всех вознаграждений, по оценке Refinitiv, заработал «ВТБ капитал» – $74 млн. В тройку лидеров также вошли Газпромбанк и Сбербанк, заработавшие $68,4млн и $34,1 млн соответственно. Сбербанк отказался от комментариев, «Ведомости» ожидают ответа от Газпромбанка.
Ситуация на рынках в 2019 г. играла на руку инвестбанкирам, говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова: во-первых, росла капитализация компаний, что позволило инвестбанкам увеличить комиссии, а во-вторых, снижение процентных ставок в прошлом году привело к росту размещений облигаций – многие компании рефинансировали свои долги.
В 2018 г. в силу нескольких факторов, в том числе увеличения глобальных рисков в связи с политикой по изменению ставок ФРС, торговой войны США и Китая, санкционной риторики, сделок на российском рынке было крайне мало, поэтому практически двукратный прирост комиссий инвестиционных банков по итогам работы в 2019 г. не является удивительным – речь идет об эффекте низкой базы, напоминает вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев: «То же самое относится к девятикратному приросту комиссий инвестбанков на рынке акционерного капитала: несмотря на затишье в первичных размещениях акций среди российских эмитентов, состоялось несколько крупных SPO». Кроме того, необходимо учитывать, что это весьма закрытый рынок и сложно осуществлять точные оценки такого рода доходов, подчеркивает Ананьев.
В прошлом году одними из самых активных направлений инвестиционно-банковского бизнеса для «ВТБ капитала» стали сделки в сфере слияний и поглощений и размещения на локальном и международном рынке долгового капитала, рассказывает соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ капитала» Алекс Метерелл. «Мы также наблюдаем укрепление на рынке акций и ожидаем, что оно продолжится и в этом году», – говорит он. Размер комиссионных «ВТБ капитал» не комментирует.