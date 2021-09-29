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Кредиты с залогом подорожали, достигнув допандемийного уровня

Среди причин – изменение льготной программы ипотеки и дефицит автомобилей
Вадим Арапов
Необеспеченные потребкредиты установили очередной рекорд в августе этого года / Евгений Разумный / Ведомости

С начала года среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) по автокредитам выросло на 1 п. п. до 15% и вернулось на уровень июня 2019 г. – 15%, по ипотеке – на 0,7 п. п. до 9,2%, достигнув показателя мая 2020 г. Это следует из данных бюро кредитных историй ОКБ. При этом по необеспеченным потребкредитам ПСК осталась неизменной – 15,9%.

ПСК отражает эффективную ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Сейчас кредитные организации обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Сейчас полная стоимость кредита на момент его оформления не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных