Кредиты с залогом подорожали, достигнув допандемийного уровня

Кредиты с залогом подорожали, достигнув допандемийного уровняСреди причин – изменение льготной программы ипотеки и дефицит автомобилей
С начала года среднее значение полной стоимости кредита (ПСК) по автокредитам выросло на 1 п. п. до 15% и вернулось на уровень июня 2019 г. – 15%, по ипотеке – на 0,7 п. п. до 9,2%, достигнув показателя мая 2020 г. Это следует из данных бюро кредитных историй ОКБ. При этом по необеспеченным потребкредитам ПСК осталась неизменной – 15,9%.
ПСК отражает эффективную ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Сейчас кредитные организации обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Сейчас полная стоимость кредита на момент его оформления не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК.