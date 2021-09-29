Кредиты с залогом подорожали, достигнув допандемийного уровня

ПСК отражает эффективную ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Сейчас кредитные организации обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Сейчас полная стоимость кредита на момент его оформления не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК.