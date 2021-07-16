Банки в первом полугодии выдали рекордный размер автокредитов

На иномарки средняя цена выросла на 13% до 2,24 млн руб., а на российские автомобили – на 11% до 776 000 руб. Дилеры продали 871 000 автомобилей в январе – июне, что на 36,9% больше по сравнению с тем же периодом год назад и на 5,1% – с доковидным 2019 годом, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, 48% граждан купили машину в долг.