Банки в первом полугодии выдали рекордный размер автокредитов

Банки в первом полугодии выдали рекордный размер автокредитовАжиотажный спрос на машины вместе с ростом цен привели сразу к нескольким рекордам рынка автокредитования
На рынке автокредитования в первом полугодии сразу несколько рекордов. Граждане купили рекордное количество автомобилей в кредит – 416 000 штук, это на 52% больше, чем в первом полугодии 2020 г., и на 29% выше рекорда 2019 г. Такие данные «Ведомостям» предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ, единственное бюро с данными Сбербанка).
Банки обновили рекорд по объему выданных автокредитов за полугодие – 433 млрд руб. (+85% к прошлому году). Побит и рекорд средней суммы займа на машину – она с 2016 г. выросла на 60% и достигла к 1 июля 1,03 млн руб. Средняя сумма кредита растет вместе с ценами на автомобили: средняя цена новой легковой машины по итогам пяти месяцев этого года выросла на 12% до 1,9 млн руб. в сравнении с прошлым годом, сообщил представитель аналитического агентства «Автостат».
На иномарки средняя цена выросла на 13% до 2,24 млн руб., а на российские автомобили – на 11% до 776 000 руб. Дилеры продали 871 000 автомобилей в январе – июне, что на 36,9% больше по сравнению с тем же периодом год назад и на 5,1% – с доковидным 2019 годом, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, 48% граждан купили машину в долг.