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Банки в первом полугодии выдали рекордный размер автокредитов

Ажиотажный спрос на машины вместе с ростом цен привели сразу к нескольким рекордам рынка автокредитования
Вадим Арапов
Максим Стулов / Ведомости

На рынке автокредитования в первом полугодии сразу несколько рекордов. Граждане купили рекордное количество автомобилей в кредит – 416 000 штук, это на 52% больше, чем в первом полугодии 2020 г., и на 29% выше рекорда 2019 г. Такие данные «Ведомостям» предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ, единственное бюро с данными Сбербанка).

Банки обновили рекорд по объему выданных автокредитов за полугодие – 433 млрд руб. (+85% к прошлому году). Побит и рекорд средней суммы займа на машину – она с 2016 г. выросла на 60% и достигла к 1 июля 1,03 млн руб. Средняя сумма кредита растет вместе с ценами на автомобили: средняя цена новой легковой машины по итогам пяти месяцев этого года выросла на 12% до 1,9 млн руб. в сравнении с прошлым годом, сообщил представитель аналитического агентства «Автостат».

На иномарки средняя цена выросла на 13% до 2,24 млн руб., а на российские автомобили – на 11% до 776 000 руб. Дилеры продали 871 000 автомобилей в январе – июне, что на 36,9% больше по сравнению с тем же периодом год назад и на 5,1% – с доковидным 2019 годом, писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, 48% граждан купили машину в долг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных