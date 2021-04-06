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Продажи новых легковых автомобилей снизились на 2,8%

Но момент истины для авторынка еще впереди
Денис Ильюшенков
Почти половина продаж в I квартале приходилась на кроссоверы и внедорожники /ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин по итогам I квартала 2021 г. в России снизились на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 387 300 автомобилей), сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Наибольшее падение произошло в марте – продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 г.

Но все это игры со статистикой, говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: «Март-2020 был лучшим месяцем года, а в апреле за ним последовал локдаун. Очевидно, что в ближайшие пару месяцев рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных