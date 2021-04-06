Продажи новых легковых автомобилей снизились на 2,8%

Но все это игры со статистикой, говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: «Март-2020 был лучшим месяцем года, а в апреле за ним последовал локдаун. Очевидно, что в ближайшие пару месяцев рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома».