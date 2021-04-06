Продажи новых легковых автомобилей снизились на 2,8%Но момент истины для авторынка еще впереди
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин по итогам I квартала 2021 г. в России снизились на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 387 300 автомобилей), сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Наибольшее падение произошло в марте – продано 148 676 автомобилей, что на 5,7% меньше, чем в марте 2020 г.
Но все это игры со статистикой, говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: «Март-2020 был лучшим месяцем года, а в апреле за ним последовал локдаун. Очевидно, что в ближайшие пару месяцев рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома».
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