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Банки не хотят считать прожиточный минимум должников для защиты от взыскания

Они предлагают возложить эти обязанности на приставов
Вадим Арапов
Есть риск, что каждый банк будет по-разному отслеживать уровень прожиточного минимума / Евгений Разумный / Ведомости

Банкиры не хотят самостоятельно считать сумму прожиточного минимума должника, которую нельзя будет взыскать, и следить за ее изменением – они предлагают переложить эти обязанности на судебных приставов. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Министерство юстиции, «Ведомости» с ним ознакомились. Представитель Минюста получение письма подтвердил, добавив, что оно будет рассмотрено в соответствии с законом, а ответ направлен заявителю.

С 1 февраля 2022 г. вступят в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве: теперь граждане при взыскании долгов или аресте имущества имеют право на сохранение прожиточного минимума. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать банковский счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму. Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. Прожиточный минимум в Москве в 2021 г. составляет 18 029 руб., для трудоспособного населения – 20 589 руб. Общероссийский минимум – 12 702 руб. Сами банкиры, когда закон принимался, говорили, что такой подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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