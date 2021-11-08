Банки не хотят считать прожиточный минимум должников для защиты от взыскания

С 1 февраля 2022 г. вступят в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве: теперь граждане при взыскании долгов или аресте имущества имеют право на сохранение прожиточного минимума. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать банковский счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму. Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он. Прожиточный минимум в Москве в 2021 г. составляет 18 029 руб., для трудоспособного населения – 20 589 руб. Общероссийский минимум – 12 702 руб. Сами банкиры, когда закон принимался, говорили, что такой подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков, писал РБК.