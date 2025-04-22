Почему в банковской системе сохраняется структурный профицит ликвидности

В марте – апреле структурный профицит сектора был в пределах от 900 млрд до 1,2–1,3 трлн руб. – это значит, что формально банки больше денег размещают в ЦБ, чем привлекают от него. Банк России не раз обращал внимание на то, что ликвидность по сектору распределена неравномерно. Сейчас держат средства в ЦБ в основном «дочки» банков-нерезидентов, из-за чего создается впечатление, что размещают банки много, а привлекают меньше, говорит начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Но деньги «дочек» иммобилизованы, поэтому привлекаемые средства, по сути, изъяты из системы, объясняет он.