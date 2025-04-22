Газета
Телеграм
/ Финансы

Почему в банковской системе сохраняется структурный профицит ликвидности

Причина может быть в том, что на депозитах в ЦБ хранят деньги «дочки» иностранных банков
Екатерина Литова
В середине года ЦБ ждет постепенного сокращения структурного профицита ликвидности и перехода к устойчивому дефициту
В середине года ЦБ ждет постепенного сокращения структурного профицита ликвидности и перехода к устойчивому дефициту / Максим Стулов / Ведомости

В российской банковской системе продолжает сохраняться структурный профицит ликвидности, хотя ЦБ уже перешел от ее абсорбирования к предоставлению – начал проводить недельные аукционы репо и «тонкую настройку». Причина сохраняющегося профицита может быть в том, что на депозитах ЦБ, которые формально повышают избыток ликвидности, постоянно лежит около 3 трлн руб. – почти вся сумма принадлежит «дочкам» иностранных банков, а также финтехам маркетплейсов, выяснили «Ведомости».

В марте – апреле структурный профицит сектора был в пределах от 900 млрд до 1,2–1,3 трлн руб. – это значит, что формально банки больше денег размещают в ЦБ, чем привлекают от него. Банк России не раз обращал внимание на то, что ликвидность по сектору распределена неравномерно. Сейчас держат средства в ЦБ в основном «дочки» банков-нерезидентов, из-за чего создается впечатление, что размещают банки много, а привлекают меньше, говорит начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Но деньги «дочек» иммобилизованы, поэтому привлекаемые средства, по сути, изъяты из системы, объясняет он.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных