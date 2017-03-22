В 2016 году из России вывели 183 млрд рублей – Набиуллина

Объем незаконного вывода средств за рубеж из России в 2016 г. составил 183 млрд руб., сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным. В 2013 г. было выведено 1,3 трлн руб., отметила она. «Сумма еще большая, но тем не менее снижение в 9 раз», – пояснила Набиуллина.

Что касается незаконного обналичивания средств, то его объем за тот же период, по оценкам ЦБ, снизился с 1,2 трлн руб. до чуть более 500 млрд руб.

«За четыре года мы вынуждены были отозвать лицензии у более 300 банков - у 317 кредитных организаций», - сказала Набиуллина, отметив, что «в 70% случаев такие банки участвовали в обслуживании теневой экономики и сомнительных операциях».