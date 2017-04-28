ЦБ лишил лицензии Владпромбанк за высокую вовлеченность в сомнительные операции

Банк России с 28 апреля отозвал лицензию у владимирского ООО «Владимирский промышленный банк» («Владпромбанк»). Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 апреля организация занимала 287-е место в банковской системе России.

ЦБ объяснил, что давно следил за Владпромбанком из-за того, что этот банк применял различные схемы сомнительных операций для клиентов, в том числе по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

«Высокая вовлеченность ООО «Владпромбанк» в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности, - говорится в сообщении на сайте регулятора. - В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО «Владпромбанк» с рынка банковских услуг».

ЦБ отметил неисполнение Владпромбанком законов в том числе о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.