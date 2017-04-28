ЦБ отозвал лицензию у банка «Сибэс»

Омский банк «Сибэс», занимавший 352 место в российской банковской системе, лишился лицензии Центробанка, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ считают, что состояние банка характеризовалось «наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц».

ЦБ выявил в деятельности банка фиктивные операции по замене активов для сокрытия «значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка». В действиях менеджмента регулятор видит признаки преднамеренного банкротства банка и считает, что в 2017 г. его бизнес «в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой».

Манипуляция с отчетностью дает ЦБ повод обратиться в Следственный комитет. Туда регулятор намерен направить материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В «Сибэсе» назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.