ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала, говорится в сообщении ЦБ. Татагропромбанк занимает 400-е место в банковской системе России по величине активов и связан с Татфондбанком, проблемы и отзыв лицензии которого вызвали недавний банковский кризис в Татарстане.

Татагропромбанк финансировал кредитные организации, входящие в неформальную банковскую группу Татфондбанка, отмечает ЦБ. «Вследствие доформирования резервов по обязательствам ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» в связи с отзывом у них лицензий... капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд руб.», - говорится в сообщении. Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган.

Руководство и участники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, констатирует ЦБ. В Татагропромбанк назначена временная администрация.

Еще в начале февраля Татагропромбанк по предписанию Национального банка по Республике Татарстан ввел ограничения на проведение платежей. 20 декабря 2016 г. банк ввел временные ограничения на выдачу наличных при досрочном расторжении договоров банковского вклада с физлицами, а также установил лимит при снятии денег по истечении срока действия вклада. Татагропромбанк участвует в системе страхования вкладов. По данным на конец 2016 г., Татагропромбанк держал в Татфондбанке порядка 12% активов.