Bank of Cyprus рассчитывает вернуться к прибыли в 2018 году после 554 млн евро убытка в первом полугодии

Bank of Cyprus (BoC) получил в первом полугодии 2017 г. 554 млн евро убытка против 54 млн евро прибыли годом ранее. В I квартале этого года банк заработал 2 млн евро прибыли, но во II квартале его убыток составил 556 млн евро – в основном из-за увеличения резервов на покрытие плохих долгов. Об отчислении в резервы дополнительных 500 млн евро BoC сообщил на прошлой неделе. В результате по итогам полугодия они были увеличены на 727 млн евро; за аналогичный период 2016 г. в резервы было перечислено 180 млн евро.

Объем выданных банком кредитов, по которым заемщики допустили просрочку, сократился во II квартале до 9,8 млрд евро с 10,4 млрд евро кварталом ранее, или до 50% с 52% от совокупного кредитного портфеля. Этот показатель опустился ниже 10 млрд евро впервые с декабря 2014 г.

Достаточность сердцевинного капитала 1-го уровня на конец июня составила 12,3% против 13,9% полугодом ранее. Это, тем не менее, выше регуляторного минимума в 9,5%, отмечало недавно агентство Moody’s, указавшее в отчете, что увеличение резервов негативно повлияет на рейтинг крупнейшего банка Кипра.

Несмотря на ухудшение основных показателей, BoC продолжает «демонстрировать устойчивый прогресс в движении к полной финансовой устойчивости» и увеличил резервы, чтобы ускорить процесс сокращения рисков, заявил его генеральный директор Джон Хаурикен. В банке ожидают, что отчисление средств в резервы вернется на нормальные уровни в следующем году и BoC тогда снова получит прибыль, сказал председатель совета директоров Йозеф Акерманн (бывший гендиректор Deutsche Bank пришел в BoC после операции по спасению банка в 2014 г., когда был увеличен его капитал).

За шесть последних лет BoC лишь в 2016 г. получил прибыль – 64 млн евро. Из-за более значительных списаний он покажет убыток и в 2017 г., писало Moody’s: «Учитывая размеры Bank of Cyprus и масштабы убытков, вся банковская система Кипра будет убыточна в 2017 г.».