ВЭБ не планирует докапитализировать «Глобэкс» и Связь-банк

ВЭБ не планирует докапитализировать дочерние банки «Глобэкс» и Связь-банк, заявил руководитель госкорпорации Сергей Горьков. «С точки зрения капитала они себя чувствуют хорошо, поэтому мы не видим необходимости докапитализировать», - цитирует его ТАСС.

Ранее Горьков заявлял, что Внешэкономбанк планирует продать «Глобэкс» и Связь-банк до конца 2017 г. и одновременно провести их слияние. По словам топ-менеджера, объединение банков позволит их покупателю получить прибыль в размере 3-4 млрд руб. в год.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 г. При этом ВЭБ решил провести слияние Связь-банка и «Глобэкса» одновременно с их продажей.