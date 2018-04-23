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Путин подписал закон о санации страховщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно законопроекту Центробанк будет принимать решение о санации страховых компаний для предупреждения банкротства. Речь идет о тех страховщиках, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности, проблемам на федеральном или региональном уровнях.

«Механизм санации страховщиков в целом будет аналогичен успешно зарекомендовавшему себя механизму санации банков», – говорил ранее зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В начале ноября 2017 г. несколько депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о санации страховых компаний. Парламентарии одобрили его в третьем чтении 12 апреля 2018 г., Совет Федерации – 18 апреля текущего года.

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Финансы
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Путин подписал законопроект об ужесточении наказания за кражу со счетов

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Российский президент Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

За кражу денег законодательством теперь вводится штраф в размере от 100 до 500 000 руб. В качестве альтернативы суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишить свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 000 руб. или ограничить свободу на срок до полутора лет.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа суд может приговорить к тюремному сроку до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. Также сохраняются альтернативные варианты наказания, например, назначение штрафа в размере до 120 000 руб., ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.

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Политика
Новости

В Торонто микроавтобус протаранил толпу пешеходов

Ведомости
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В Торонто белый микроавтобус протаранил толпу пешеходов. Пострадали от 8 до 10 человек, передает CTVNews.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Йонг и проспекта Финч, уточняется в Twitter полиции. На место происшествия приехали автомобили скорой помощи.

Полицейские просят местных жителей объезжать участок, на котором произошла авария. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидца, микроавтобус выехал на тротуар и начал давить пешеходов. В момент задержания злоумышленник был вооружен, сообщает телеканал.

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Авто
Новости

Собянин заявил о росте скорости движения машин в Москве на 16%

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что скорость автомобильного движения в столице увеличилась на 16% по сравнению с 2010 г. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас», – уточнил мэр. При этом он отметил, что автомобилей за эти годы в Москве стало больше на миллион.

После строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады уменьшится нагрузка транспорта на центр Москвы.

Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

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Технологии
Новости

Еврокомиссия начала проверять покупку Apple музыкального приложения Shazam

Ведомости
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Еврокомиссия начала проверку сделки по покупке компанией Apple приложения для распознавания музыки Shazam. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

«То, как люди слушают музыку, за последние годы сильно изменилось, и все больше европейцев начали пользоваться услугами стриминговых сервисов. Наше расследование направлено на то, чтобы убедиться, что поклонники музыки продолжат наслаждаться музыкой при помощи стриминговых сервисов и не столкнутся с меньшим выбором в результате слияния», - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В феврале этого года Еврокомиссия получила от Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции запросы на оценку сделки по покупке Shazam. Еврокомиссия подозревает, что сделка может поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы.

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Финансы
Новости

Бинбанк присоединят к «ФК Открытие» к концу года

Ведомости
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Бинбанк будет присоединен к «ФК Открытие» в 2018 г., рассказал в интервью «РИА Новости» руководитель блока управления региональной сетью банка «ФК Открытие» Александр Пахомов. «Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка "Открытие" и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019 г.», – пояснил он.

Также во второй половине года к объединенному банку будут присоединены региональные офисы «Траста», добавил Пахомов, одновременно с этим на базе «Траста» будет происходить создание банка непрофильных активов. «Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 г. станет вхождение в нее региональных офисов Росгосстрах банка», - добавил он.

После того как произойдет юридическое объединение банков, начнется интеграция IT-платформ банков. «Этот этап мы рассчитываем завершить в начале 2020 г.», - сказал Пахомов. Сейчас ряд филиалов уже переведены на единые платформы, всего сеть «ФК Открытие», Бинбанка, РГС-банка и «Траста» насчитывает 949 офисов, группа присутствует в 276 городах.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» опровергла интерес к НМТП, о котором заявила «Транснефть»

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«Роснефть» считает частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), принадлежащей группе «Сумма». Это следует из опубликованного в понедельник заявления «Роснефти».

Свое заявление компания сделала в связи с запросами журналистов об этой сделке. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров, - говорится в сообщении «Роснефти». - «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сегодня рассказал ТАСС, что на минувшей неделе «Транснефть» получила от «Суммы» предложение закрыть сделку по покупке доли группы в НМТП, но отказалась от него, проинформировав об этом следствие. Это предложение не было письменным, отметил он.

«На прошлой неделе полномочный представитель "Суммы", обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть», - цитирует агентство Демина.

Представитель «Суммы» сообщил ТАСС, что «Роснефть» не предлагала купить пакет группы в НМТП, а сама группа в последние недели никому не предлагала его продать.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.

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Политика
Новости

Президент Армении отправил в отставку правительство

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Принимая во внимание статью 130 Конституции (согласно ей, правительство должно подать в отставку вслед за премьер-министром – прим. "Ведомостей"), принять отставку правительства», – говорится в указе.

В понедельник в отставку ушел премьер-министр страны Серж Саргсян. Он пробыл на этой должности меньше недели – с 17 апреля. Его назначение привело к массовым протестам по всей стране – известно о более 200 задержанных. До назначения на пост премьер-министра Саргсян был президентом Армении два срока подряд по пять лет – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Согласно местному законодательству, если премьер-министр не может исполнять обязанности, то они переходят к его первому заместителю.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

Финансы
Новости

Суд выпустил из СИЗО экс-президента Фондсервисбанка Воловника по делу о хищении

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Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему президенту Фондсервисбанка Александру Воловнику, его отправили под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс». Кроме того, суд принял такое же решение в отношении вице-президента Фондсервисбанка Петра Ладонщикова, который проходит по этому же делу. Воловник и Ладонщиков будут под домашним арестом до 25 июля.

Воловника и Ладонщикова задержали год назад – в апреле 2017 г. Позже их отправили под арест. Их подозревают в хищении более 1 млрд руб., которые «Роскосмос» держал на счетах Фондсервисбанка.

Действия управляющих банка привели к нарушению нормальной работы «Роскосмоса», указывал руководитель госкорпорации Игорь Комаров. Всего «Роскомос» разместил в Фондсервисбанке $778 млн и 18 млн евро (около 50 млрд руб.).

Политика
Новости

Путин подписал закон об уголовной ответственности заказчика при госзакупках

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал внесенный им самим закон об уголовной ответственности за злоупотребления заказчика и подкуп при государственных закупках.

В Уголовный кодекс (УК) вводятся две новые статьи. Одна из них устанавливает ответственность за нарушение норм закона о госзакупках (44-ФЗ) со стороны представителей госзаказчиков. По этой статье нарушителям будет грозить штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, срок лишения свободы может составить до семи лет.

Другая новая статья УК РФ устанавливает ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если подкуп совершен группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание может достигать семи лет со штрафом до 30-кратной суммы подкупа.

Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

В сложившейся судебно-следственной практике не все преступления в области госзакупок подпадают под нормы уголовного закона, отмечалось в пояснительной записке. Так, нарушения, которые связаны с целями закупок, определением цены и дальнейшим закупочным процессом, не могут квалифицироваться как уголовно наказуемые злоупотребления должностным положением, когда нарушения совершают представители заказчика.

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Политика
Новости

Страны G7 создадут спецгруппу для изучения «поведения России»

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут специальную группу для изучения «поведения России», передает Reuters.

«Мы решили создать группу G7, которая будет изучать злостное поведение России во всех его проявлениях: будь-то кибервойна, дезинформация, попытки покушения...» – сказал Джонсон.

По его словам, министры G7 согласились с необходимостью проявлять бдительность в отношении России, которая отрицает причастность к инциденту в Солсбери.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит встреча министров стран G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада).

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Политика
Новости

Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате

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Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, спецпосланник генсекретаря ООН по вопросам климата Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies.

«Вклад Блумберга в размере $4,5 млн предоставляет секретариату рамочной конвенции ООН об изменении климата 60% от ожидаемой государственной поддержки США в этом году», – говорится в заявлении фонда.

23 марта конгресс США одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год. Документом предусмотрено выделение $3 млн по Парижскому соглашению о климате. В предыдущие годы США выплачивали взнос в размере $7,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

В августе прошлого года Вашингтон официально уведомил ООН о выходе США из соглашения. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы могут потерять 2,7 млн рабочих мест из-за выполнения условий соглашения.

«США взяли на себя обязательства, и если правительство не собирается их выполнять, то у нас, как у граждан США, остается ответственность за них. Я способен это сделать... Они получат эти деньги, как если бы получили их от правительства США», — передает слова Блумберга CBSNews.

Исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса приветствует «щедрый вклад от благотворительной организации Bloomberg Philanthropies». По ее мнению, этот взнос является признанием необходимости совместной работы по борьбе с изменением климата.

Парижское соглашение о климате было подписано в декабре 2014 г. и ратифицировано 148 странами, включая США и не включая Россию.

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