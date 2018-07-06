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ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ

ЦБ выпустит новую монету номиналом в 1/2 руб., если сборная России выйдет в полуфинал. Об этом говорится в сообщении госрегулятора в Facebook. В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» уточнили, что это не шутка.

ЦБ даже представил предварительный эскиз монеты. Предполагается, что на одной стороне будет изображен размер номинала, а по краю монеты будет написано «чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», а другая сторона будет такой же, как и у других монет – с орлом.

В субботу, 7 июля, сборная России сыграет с Хорватией на стадионе «Фишт» в Сочи. Российские футболисты впервые в истории сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

В декабре ЦБ представил памятные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу - 2018. Всего выпущено шесть видов: четыре серебряные номиналом 3 руб., золотая номиналом 50 руб. и монета из недрагоценного металла номиналом 25 руб.

Как выглядят посвященные ЧМ-2018 памятные монеты