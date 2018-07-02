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ЦБ «предсказал» сейв Акинфеева на банкноте к чемпионату мира по футболу

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной» - так Центробанк отреагировал на спасение ворот сборной России капитаном команды Игорем Акинфеевым в матче чемпионата мира против Испании. Как обратил внимание регулятор, на новой 100-рублевой банкноте, которую выпустили к чемпионату, изображен силуэт футболиста, в падении отбивающего мяч левой ногой. Именно так Акинфеев отбил мяч от Испании в серии пенальти, что принесло российским футболистам победу и обеспечило выход в четвертьфинал.

ЦБ выпустил памятную банкноту номиналом в 100 руб. к чемпионату мира по футболу. Ее тираж – около 20 млн экземпляров. При выпуске ЦБ сообщал, что на лицевой стороне банкноты изображены мальчик с футбольным мячом в руке и легендарный советский вратарь Лев Яшин.

В воскресенье, 1 июля, сборная России по футболу обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отбил два удара. Он был признан лучшим игроком этой игры. Следующий матч пройдет в Сочи 7 июля: сборная России сыграет против сборной Хорватии.

Сборная России одержала историческую победу