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ЦБ пояснил, когда банки могут требовать досрочно погасить кредит

Ведомости
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ЦБ разъяснил банкам, в каких случаях они вправе требовать от заемщика досрочного погашения потребительского кредита, сообщается на сайте регулятора.

В направленном банкам письме отмечается, что кредитор может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за фактический срок кредитования, если заемщик нарушает срок возврата долга и процентов, свыше 30 календарных дней не исполняет обязанности по страхованию займа, нарушает предусмотренные договором обязанности целевого использования кредита.

Регулятор указал, что некоторые банки включают в договоры условия о праве требовать досрочно вернуть потребкредит при ухудшении финансового положения заемщика или появлении обстоятельств, свидетельствующих о таком ухудшении. Также зафиксированы случаи требования возврата раньше срока, если сотрудник организации, взявший кредит, прекращает трудовые отношения с компанией. ЦБ указывает, что подобные дополнительные условия ущемляют права заемщиков.

Данное информационное письмо будет принято во внимание банками и заставит их пересмотреть свою политику в отношении потребительского кредитования в этой части либо поможет заемщикам в их судебных спорах с банками, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков.

«С позицией Банка России сложно не согласиться, ведь зачастую банки с позиции силы вынуждают потребителя заключать кредитные договоры на достаточно невыгодных условиях, в том числе в части обязанностей по досрочному возврату займа по различным основаниям помимо установленных в законе», – добавил он.

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Экономика
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Росстат сообщил о резком росте реальных доходов населения

Ведомости
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Реально располагаемые доходы населения в июле-сентябре выросли на  3% в годовом сравнении, сообщил Росстат. Рост за квартал зафиксирован впервые в этом году: в апреле-июне реальные доходы сократились на 0,1% , а в январе-марте – вовсе на  2,5%.

Сильный третий квартал привел к тому, что с начала года, по рассчетам Ростата, реальные доходы выросли на 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. Основная причина роста благосостояния россиян — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в III квартале 2019 г., а также низкая база прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику рассчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.

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Недвижимость
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Мединский выступил против закрытия киноцентра «Соловей» в Москве

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский не хотел бы, чтобы киноцентр «Соловей» прекратил свою работу. Об этом министр сказал после встречи президента Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова. 

«С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино», — сказал чиновник. Он добавил, что не знает, закроют ли киноцентр или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Ранее в кассах кинотеатра ТАСС сообщили, что центр закроется 15 ноября. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», — говорил собеседник агентства 11 октября. Об этом сообщал также «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. В ноябре 2018 г. «Ведомости» узнали, что он может быть снесен. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м. После этого в Москве прошло несколько акций протеста против сноса киноцентра. Мединский обещал разобраться в ситуации. В конце года он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина», — уточнял министр.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»

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Бизнес
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РБК: Новак предложил Путину создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ)». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Новака Путину от 3 сентября. Его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.

Новая компания, по замыслу Новака, могла бы взять на себя вопросы привлечения инвестиций в новые проекты по производству СПГ, а также принять участие в строительстве необходимой для них инфраструктуры. Министр отметил, что эта мера, наряду с предложением Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя Путина, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики, необходима для развития экономики региона и увеличения доли России на рынке СПГ.

Новак указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 г. может составить до 700 млн т в год против 320 млн т в 2018 г. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 г. 28 млн т», – поясняет министр.

По его оценкам, это позволит нарастить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль переписку не комментирует. Он добавил, что единой позиции по этому вопросу пока нет. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Новости СМИ2
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Экономика
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Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики

Ведомости
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Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития. В сентябре рост ВВП составил 2%, а с начала года экономика выросла на 1,2%.

Резкое ускорение экономики в июле – сентябре является неустойчивым и объясняется разовыми факторами, предупреждает Минэкономразвития. Рост был обусловлен значительным увеличением запасов в промышленности, что, в свою очередь, стало следствием высоких показателей роста промышленности и сельского хозяйства на фоне слабого внутреннего спроса, указывает ведомство. Именно промышленное производство было драйвером роста российской экономики в III квартале – 0,6 процентных пункта (п. п.). Сектор оптовой и розничной торговли добавил ВВП 0,3 п. п., сельское хозяйство – 0,2 п. п.

С учетом рисков охлаждения потребительского спроса темпы роста ВВП в IV квартале могут замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении, указывает Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию прогноза министерства на 2019 г. рост ВВП по итогам года составит 1,3%, в 2020 г. – 1,7%.

Новости СМИ2
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Бизнес
Новости

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Ведомости
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Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики. Окончательное решение было вынесено 15 октября. «Ведомости» направили запрос представителю Дерипаски.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», – говорится в сообщении ведомства. В то же время в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге пока указано, что по разбирательству между Дерипаской и черногорскими властями «ожидается решение».

О подаче Дерипаской иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 г. Бизнесмен, ссылаясь на подписанное в 1995 г. соглашение между Россией и Югославией, требовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в качестве компенсации потерянных инвестиций в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

Комбинат Дерипаска купил в 2005 г. Он был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. К 2008 г. завод оказался на грани банкротства. В результате в 2013 г. власти Черногории инициировали банкротство КАР и ввели в нем внешнее управление. Задолженность предприятия на тот момент оценивалась в 350 млн евро.

Представители Дерипаски обвинили Подгорицу в обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы затем обанкротить его и не возвращать инвестиции. Истец оценил ущерб в 600 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики Черногории. Несмотря на его доводы, арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 г., утверждает черногорская сторона.

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Политика
Новости

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Ведомости
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Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

«Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков – только руки)», – отметили в пресс-службе. При этом вопросы о том, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, пресс-служба суда переадресовала «руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей».

По данным пресс-службы, сотрудники конвоя оказали Костыленкову и Крюкову первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь. Судебное заседание прервано. На место прибыл экипаж скорой помощи, врачи осматривают подсудимых.

Как пояснил адвокат Максим Пашков, присутствовавший на заседании, в своем Telegram-канале, суд отказал четверым фигурантам дела в изменении меры пресечения на более мягкую. После этого Костыленков крикнул: «Мы будем свободными». Затем он полоснул лезвием себя по рукам и шее.

По делу «Нового величия» проходят» восемь человек: находящиеся под стражей с марта 2018 г. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают. Дело «Нового величия» стало поводом для проведения нескольких митингов и маршей протеста в 2018 г.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Первым осужденным по этому делу в марте 2019 г. стал Рустам Рустамов, он получил полтора года лишения свободы условно, также признав вину и заключив сделку со следствием. Вторым стал Павел Ребровский, он был приговорен к двум с половиной годам колонии. После вынесения приговора Ребровский заявил, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок. После этого заявления Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, его отпустили под подписку о невыезде.

Технологии
Новости

Почтовый сервис Mail.ru научился отслеживать заказы из онлайн-магазинов

Ведомости
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В почтовом клиенте Mail.ru появилась функция автоматического отслеживания покупок из интернет-магазинов, сообщил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group (принадлежит Алишеру Усманову). Пока она доступна в обновленной декстопной версии и анализирует письма от AliExpress, Wildberries, Lamoda, Sportmaster и МТС. Позднее эта функция появится и в приложениях для iOS и Android.

В почтовом ящике на Mail.ru все письма об одном заказе будут автоматически объединяться в одну цепочку. Над ней появится специальный виджет, который в режиме онлайн будет показывать статус заказа. В виджете будут указаны наименование и фото товаров, дата отправки и статус доставки. Кроме того, письма с заказами будут выделять специальным значком в списке входящих сообщений.

По данным Mail.ru, каждый заказ в среднем сопровождается 4–5 письмами с уточнением статуса заказа. Однако некоторые онлайн-площадки отправляют больше писем – например, AliExpress отправляет покупателям до 15 писем об одном заказе.

Политика
Новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Ведомости
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Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В начале сентября Мещанский районный суд приговорил 48-летнего Коваленко к 3,5 года колонии общего режима по ст. 318 УК (насилие в отношении представителя власти). По версии следствия, он бросил мусорку в нацгвардейца и толкнул полицейского во время несогласованной акции 27 июля.

Коваленко вину не признал. Он назвал свои действия «жестом отчаяния», отметив, что пытался защитить протестующих от избиения.

27 июля в Москве прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция заявила о 1074 задержанных, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках.

Бизнес
Новости

Доходы от домашней микрогенерации освободят от НДФЛ

Ведомости
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Владельцев домашних электростанций мощностью до 15 кВт освободят от уплаты налога на доходы от продажи электрической энергии. Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что налоговая льгота будет действовать до 2030 г.

Замминистра финансов Илья Трунин ранее пояснял, что граждане, которые установили у себя солнечную батарею или ветрогенератор, могут пользоваться энергией, только когда, соответственно, светит солнце или дует ветер, а эти условия, как правило, не совпадают. «Поэтому используется такая схема: вырабатываемая с помощью объектов микрогенерации электроэнергия сдается в единую энергосистему, ее объем учитывается, а впоследствии, когда человеку нужно электричество, он бесплатно получает эквивалентный объем электроэнергии в обмен на то, что было сдано. Предлагается, чтобы не возникало налоговых последствий, освободить стоимость электроэнергии, которая сдается, от НДФЛ», – говорил Трунин (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале 2019 г. прошел первое чтение законопроект о микрогенерации, который позволяет владельцам домашних электростанций подавать электроэнергию в сеть и получать такое же количество энергии бесплатно. В Минэнерго считают, что это должно стимулировать установку солнечных, ветряных и водных станций в частном секторе. Новый законопроект освободит собственника станции от налогов за поставленное электричество.

Политика
Новости

Госдума одобрила пятилетний запрет на выезд из России всем экс-сотрудникам ФСБ

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий всем экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) выезжать за границу после увольнения. Согласно предложенной поправке, такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

Сейчас выезд из России может быть ограничен сотрудникам ФСБ лишь во время их работы в спецслужбе. При этом после увольнения он ограничивается только в случае, если сотрудники имели допуск к информации особой важности или совершенно секретным сведениям.

Документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для него стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах госбезопасности, пояснял ранее один из авторов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отмечал, что «особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений».

Другие авторы законопроекта – первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По их мнению, запрет на выезд за границу не вызовет «особого непринятия» у бывших сотрудников ФСБ, поскольку большинство из них и так не могут выезжать из страны по закону «О гостайне».

Технологии
Новости

Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

Ведомости
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Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

«Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции», – написал бизнесмен в своем Instagram. Он сравнил ситуацию с криптовалютой Gram, стартапами WeWork и Uber, которые были вынуждены отложить выход на биржу, с финансовой «пирамидой Понци». «Эра инвесторских пирамид и шальных денег, слава богу, подходит к концу! Я думаю, такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech», – отметил он.

По мнению Тинькова, инвесторы теперь станут осмотрительнее и будут «фондировать» только бизнесы, которые в будущем будут приносить прибыль. «Чистая прибыль и дивиденды опять должны стать фокусом инвесторов, а не пирамиды», – заключил бизнесмен.

Проблемы Telegram начались 12 октября, после того как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о подаче экстренного иска к компаниям Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали ее выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Позже The Bell сообщил, что Telegram решил перенести запуск своей криптовалюты Gram до 30 апреля 2020 г. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал вернуть инвесторам закрытого ICO 77% вложений, уточняло издание.

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