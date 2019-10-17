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ЦБ пояснил, когда банки могут требовать досрочно погасить кредит

ЦБ разъяснил банкам, в каких случаях они вправе требовать от заемщика досрочного погашения потребительского кредита, сообщается на сайте регулятора.

В направленном банкам письме отмечается, что кредитор может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за фактический срок кредитования, если заемщик нарушает срок возврата долга и процентов, свыше 30 календарных дней не исполняет обязанности по страхованию займа, нарушает предусмотренные договором обязанности целевого использования кредита.

Регулятор указал, что некоторые банки включают в договоры условия о праве требовать досрочно вернуть потребкредит при ухудшении финансового положения заемщика или появлении обстоятельств, свидетельствующих о таком ухудшении. Также зафиксированы случаи требования возврата раньше срока, если сотрудник организации, взявший кредит, прекращает трудовые отношения с компанией. ЦБ указывает, что подобные дополнительные условия ущемляют права заемщиков.

Данное информационное письмо будет принято во внимание банками и заставит их пересмотреть свою политику в отношении потребительского кредитования в этой части либо поможет заемщикам в их судебных спорах с банками, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков.

«С позицией Банка России сложно не согласиться, ведь зачастую банки с позиции силы вынуждают потребителя заключать кредитные договоры на достаточно невыгодных условиях, в том числе в части обязанностей по досрочному возврату займа по различным основаниям помимо установленных в законе», – добавил он.