ВТБ может предъявить претензии властям Мозамбика по долгу на $535 млн

В ноябре 2017 г. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассказала о расследовании министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) против трех банков – швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. В ведомствах проверяют, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам получить деньги, привлеченные при продаже долга. В пресс-службах всех трех банков не стали комментировать эту информацию. В январе 2019 г. в рамках расследования в Лондоне арестовали троих бывших сотрудников Credit Suisse.