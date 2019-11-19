ВТБ может предъявить претензии властям Мозамбика по долгу на $535 млн
Костин отметил, что банк будет вынужден предъявить претензии мозамбикским властям. «Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но, чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», – сказал Костин. Топ-менеджер не исключил, что им удастся найти альтернативное решение. Ранее Костин сообщал, что ВТБ до конца года может объявить дефолт Мозамбику, если тот не реструктурирует кредит.
Мозамбик получил более $2 млрд от Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 г. выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 г. на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения. В июне 2016 г. ВТБ передал $485 млн из $535 млн кредита другим инвесторам, ведущим активную деятельность в этом регионе, сообщал «Интерфакс».
В ноябре 2017 г. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассказала о расследовании министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) против трех банков – швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. В ведомствах проверяют, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам получить деньги, привлеченные при продаже долга. В пресс-службах всех трех банков не стали комментировать эту информацию. В январе 2019 г. в рамках расследования в Лондоне арестовали троих бывших сотрудников Credit Suisse.