Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%

Прирост депозитов и средств организаций составил 2,2% — это максимальный прирост в этом году. По данным регулятора, это такой показатель связан с крупными налоговыми возвратами отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. ЦБ также указывает на снижение розничного кредитования: до 1,3% в ноябре против 1,4% в октябре. Также на 0,1% сократился портфель рублевых корпоративных кредитов.