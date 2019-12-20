Российские банки за 11 месяцев увеличили прибыль на 46%
За 11 месяцев 2019 г. российские банки заработали 1,8 трлн руб., что на 46% больше, чем год назад (1,2 трлн руб.), сообщает ЦБ. В ноябре доналоговая прибыль банковского сектора составила около 175 млрд руб. Это на 44 млрд руб. выше среднемесячной прибыли с начала года (связана с корректировками МСФО), говорится в материалах регулятора.
Вклады физлиц в банках в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,5 трлн руб. При этом доля вкладов в иностранной валюте снизилась с 20,9 до 20,6%, говорится в документе. Регулятор отмечает, что притоку вкладов в том числе способствовало временное повышение ставок на фоне сезонных предложений банков.
Прирост депозитов и средств организаций составил 2,2% — это максимальный прирост в этом году. По данным регулятора, это такой показатель связан с крупными налоговыми возвратами отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. ЦБ также указывает на снижение розничного кредитования: до 1,3% в ноябре против 1,4% в октябре. Также на 0,1% сократился портфель рублевых корпоративных кредитов.