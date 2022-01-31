Сбербанк создал сервис защиты от мошенников с помощью доверенного лица

Обычно родственники узнают о случаях мошенничества постфактум и ничего не могут с этим сделать. Кражу денег можно было бы предотвратить, если кто-то из родственников мог бы заблокировать перевод денег, говорится в сообщении банка. Помощники клиентов будут известны банку, у них будет право только проверить реквизиты операции. Проводить операции за клиента, а также увидеть остаток средств на счете или поступления они не смогут.