Сбербанк создал сервис защиты от мошенников с помощью доверенного лица
Сбербанк для защиты от мошенников создал сервис подтверждения онлайн-переводов клиентов у их родственников или доверенного лица. Для этого банк будет отслеживать операции клиентов и при подозрении на мошенничество отправлять их на дополнительное одобрение.
«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение», — говорится в сообщении организации. Помощником может стать любой близкий человек клиента банка.
Подключиться к сервису можно через мобильное приложение банка: для этого нужно согласие клиента и выбранного им помощника. Также в приложении помощник будет получать уведомления об операциях, которые нужно проверить.
Обычно родственники узнают о случаях мошенничества постфактум и ничего не могут с этим сделать. Кражу денег можно было бы предотвратить, если кто-то из родственников мог бы заблокировать перевод денег, говорится в сообщении банка. Помощники клиентов будут известны банку, у них будет право только проверить реквизиты операции. Проводить операции за клиента, а также увидеть остаток средств на счете или поступления они не смогут.