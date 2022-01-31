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Сбербанк создал сервис защиты от мошенников с помощью доверенного лица

Ведомости

Сбербанк для защиты от мошенников создал сервис подтверждения онлайн-переводов клиентов у их родственников или доверенного лица. Для этого банк будет отслеживать операции клиентов и при подозрении на мошенничество отправлять их на дополнительное одобрение.

«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение», — говорится в сообщении организации. Помощником может стать любой близкий человек клиента банка.

Подключиться к сервису можно через мобильное приложение банка: для этого нужно согласие клиента и выбранного им помощника. Также в приложении помощник будет получать уведомления об операциях, которые нужно проверить.

Обычно родственники узнают о случаях мошенничества постфактум и ничего не могут с этим сделать. Кражу денег можно было бы предотвратить, если кто-то из родственников мог бы заблокировать перевод денег, говорится в сообщении банка. Помощники клиентов будут известны банку, у них будет право только проверить реквизиты операции. Проводить операции за клиента, а также увидеть остаток средств на счете или поступления они не смогут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных